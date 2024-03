En su entrega del jueves, 29 de febrero, 'TardeAR' puso a debate la amistad entre hombres y mujeres. Según estadísticas recogidas por el programa, para el 90% de las mujeres es posible, mientras que para el 90% los hombres no lo es.

Este tema dio pie a que Alaska y Mario Vaquerizo recordaran los orígenes de su relación. "¿Vosotros fuisteis amigos antes?", le preguntó Ana Rosa Quintana a la cantante, que resolvió sus dudas: "Cuando empezamos a trabajar, se fue forjando una amistad. Pero rápidamente llegó lo otro".

"Yo con mi mujer me llevo muy bien. La diferencia que tengo con mi mujer y con mis mejores amigas, es que con ella tengo otras cosas que no tengo con mis amigas. Se llama sexo", aportó por su parte el vocalista de Nancys Rubias.

Más adelante, Vaquerizo dio un giro al debate y planteó otra cuestión. "¿Os habéis sentido, en algún momento de vuestra vida, atraídos por vuestros mejores amigos?", preguntó al tiempo que él mismo levantaba la mano, así como hicieron otros colaboradores como Boris Izaguirre y Manuel Díaz 'El Cordobés'.

"Mario, quería confesar una cosa. Hace un rato me he sentido atraído por ti", aseguró el torero ante su compañero. Justo después, ambos se levantaron de sus asientos para darse un sorprendente y cariñoso beso en directo. "Se empieza así y no sabes cómo acaba", bromeó Ana Rosa.