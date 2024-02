Pedro García Aguado ha sido uno de los últimos concursantes confirmados para 'Supervivientes 2024'. El conductor de 'Hermano Mayor' pondrá rumbo a Honduras donde vivirá una experiencia extrema y donde se reencontrará también con Jorge Javier tras la agria discusión público que tuvieron en el año 2019.

Todo se originó durante el paso de Dakota por 'Supervivientes'. Tras ver uno de los enfrentamientos de la joven con algunos de sus compañeros, Jorge Javier le echó en cara el mal trato a sus padres durante su paso por 'Hermano Mayo', un gesto que el Aguado no vio con buenos ojos y que no dudó en reprochar públicamente al presentador.

"Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota", publicaba por aquel entonces en un tuit que llegó a Jorge Javier.

El de Badalona no se quedó callado y en su blog de Lecturas reflexionó sobre el comportamiento del presentador. "Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad", escribió. "Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer."

"Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Qué en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todosconDakota? ¿Qué desvistió a un santo para vestir a otro? ¿No éramos compañeros? ¿Le aconsejará a los jóvenes madrileños que actúen como él en un caso así?", se peguntaba el presentador.

Unos años más tarde se reencontrarán en 'Supervivientes' y será el presentador de 'Hermano Mayor' el que se tendrá que enfrentar a las dificultades tal y como hizo Dakota. Lo que todavía es una incógnita es si ambos hablaran de lo ocurrido o si todo habrá quedado en una anécdota.