'Supervivientes 2024' llega a Telecinco el próximo jueves 7 de marzo. La cadena ya tiene todo listo para arrancar uno de los realities más extremos de la televisión y la lista de concursantes confirmados está prácticamente lista.

A la espera de que se terminen de conocer todos los nombres, ya sabemos que Carmen Borrego, Kike Calleja, Arkano, Arantxa de Sol, Lorena Marlote, Ángel Cristo, Lorena Manchón, Javier Hungría y Zayra Gutierrez y Pedro García Aguado saltarán del helicóptero en apenas unos días y algunos de ellos ya han hablado sobre lo que esperan del concurso.

Carmen Borrego ya está lista para poner rumbo a Honduras y se ha sincerado acerca de como se encuentra a escasos días del estreno. "Durante muchos años se me ha ofrecido ir a 'Supervivientes'. Siempre me ha dado miedo y por motivos familiares no me podía ir de España", explicó.

"Es lo que más me preocupa. Mi madre se fue en el mes de septiembre y he entrado una vorágine de trabajo... no he parado. A lo que más miedo tengo es que cuando llegue a Honduras y pare, me dé el duelo de mi madre, que quizá no lo haya pasado como lo tenía que pasar", advirtió sobre los duros momentos que puede pasar en la isla al empezar a ser consciente de la realidad.

"Me preocupa el hambre y los bichos. No tengo miedo a los fantasmas del pasado, de ese señor no sé nada ni me interesa. Me parece fenomenal que vayan todos y ganes dinero", respondió sobre si le pregunta que rostros como Bigote Arrocet puedan reaparecer en el programa.