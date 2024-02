Jorge Javier está a punto de volver a la televisión. La próxima semana se estrena la nueva edición de 'Supervivientes' y el presentador se encuentra ultimando todos los detalles para su esperado regreso, pero mientras tanto ha aprovechado la ocasión para abrirse en canal con los lectores de su blog en la revista 'Lecturas'.

La ha hecho compartiendo una historia personal sobre un amor de la infancia que le ha marcado y al que está tratando de encontrar. "Acabo de ver 'Nuovo Olimpo', una película italiana en Netflix", comienza contando. "Trata de dos muchachos que se conocen siendo muy jóvenes y que en un momento dado se pierden la pista... Cuando finaliza pienso que seguro que todos debemos tener una historia inacabada en nuestra vida."

"La mía tiene que ver con un chico que conocí cuando yo andaba por los dieciocho. Sucedió en verano, que es cuando suceden siempre esas historias. Él tenía novia. Yo, no. No pasó nada porque creo que él, conmigo, se enfrentaba a situaciones emocionalmente desconocidas", explica sobre como nació esta historia. "Yo, sin embargo, tenía muy claro que él me gustaba muchísimo. Era muy atractivo. Yo, no. Nos buscábamos continuamente con la mirada y aprovechábamos cualquier momento para estar juntos y hablar de nuestras cosas."

"Recuerdo perfectamente cómo fue la despedida. Él estaba en un autocar. Nos separaban los cristales de las ventanas y la vida. Me miraba con una sonrisa triste. Se acababa el verano y una historia, la nuestra, que nació sin que nadie lo esperara y que desapareció en cuanto perdí de vista el autocar", se lamenta.

"La película italiana ha hecho que me vuelva a acordar de él. ¿Pensó alguna vez en mí? ¿Me habrá visto alguna vez en la tele? ¿Se habrá acordado en algún momento de nuestra historia?", se pregunta. "Me acuerdo perfectamente de su nombre y de sus dos apellidos. Hasta lo he buscado por las redes, pero nunca lo he encontrado. De todo esto hará treinta y cinco años", termina confesando.