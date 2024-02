'TardeAR' sigue rearmando su plantilla de colaboradores. Con el objetivo de mejorar sus audiencias, el programa de Ana Rosa no deja de incorporar a nuevos rostros que capten a los espectadores. Desde que comenzó el programa han sido varios los fichajes llegados de 'Sálvame', pero lo que nadie se esperaba es que una de las colaboradoras más polémicas del magacín fichará por la competencia.

Este lunes 'TardeAR' sorprendía a sus espectadores anunciando que Anabel Pantoja se sumará al equipo del programa. "Tenemos una nueva colaboradora que se incorpora, es conocida", avisaba Ana Rosa Quintana antes de conectar con los exteriores de Telecinco en la que había una carroza con la nueva colaboradora acompañada de dos príncipes y una máscara.

"Es una de las personas más famosas de este país con más número de seguidores y aunque la conocemos en ‘TardeAR’ vamos a conocer una cara hasta ahora desconocida", advertía Leticia Requejo. "Es un fichaje del que todo el mundo hablará", comentó antes de descubrir que detrás de esa máscara se encontraba la sobrina de Isabel Pantoja.

"La gente dirá que qué hago aquí. Pues sobre todo trabajar, que me acabo de comprar una casa y hay que pagarla", explicó Anabel. "A mí lo que me gusta hacer es contar a través de mis redes mi realidad. Si me roban el bolso, lo cuento y digo por dónde ir para que no te lo roben", comentó sobe su papel en 'TardeAR'.

"Quiero trasladar aquí lo que cuento en mis redes, y quiero, de vuestra mano, compartirlo con vosotros", anunció antes de conocer su primer reto y es que el programa enviará a Anabel a visitar el buffet de comida más grande del mundo, el cual se encuentra a Narbona, Francia. Tras comer allí, tendrá que contar su experiencia en el programa de Ana Rosa.

La reacción de las redes al fichaje de Anabel Pantoja

Este fichaje ha sorprendido mucho a los espectadores. Sobre todo porque fue la propia Anabel la que, tras volver de 'Supervivientes', decidió abandonar la televisión para centrarse en su carrera como influencer. Al margen de algunos debates, la colaboradora no volvió a aparecer en la pequeña pantalla hasta ahora.

esta tia se hizo la chula dejando Salvame despues de SV dandoselas de influencer y ahora le toca volver con el rabo entre las piernas de colaboradora al programa sustituto de Salvame https://t.co/qLLcbW1xX4 — ❦ (@GaldeanoPower) 26 de febrero de 2024

menuda falta de orgullo y de talento irse a TardeAR sinceramente https://t.co/6Vpy0Z3GIJ — ⛧ P!PER_GOICOECHEA.MP3 ⛧ (@PIPERWITCHBIX) 26 de febrero de 2024

Qué poco te merecías Sálvame, traidora https://t.co/3akzLtXEad — SESTRA (@sestravip) 26 de febrero de 2024

Chaquetera. Falsa, que decía que no necesitaba la TV https://t.co/lrmleoTsaB — Señorín (@Senorin_) 26 de febrero de 2024

Las redes no tardaron en reaccionar a esta nueva incorporación, tachando a la sobrina de Isabel Pantoja de "traidora" o "chaquetera".