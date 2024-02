'Supervivientes' es uno de los realities más duros y exitosos de la televisión. Es una de las grandes apuestas de Telecinco. Mientras la cadena prepara la edición del próximo año, un ex concursante ha salido a destapar la realidad oculta tras las cámaras y que los espectadores no pueden ver.

Oto Vans, que participó en la edición de 2019, ha hablando el podcast 'Animales Humano' sobre su paso por el concurso, que ha resumido con una palabra.

"Falserío" ha sido el calificativo que ha utilizado para referirse al programa. "Me di cuenta de que la tele no es lo mío cuando vi que realmente sí que estaba guionizado", confesó.

"El director del programa te sugiere que hagas X cosas. Sugerencias así como suavecitas, y si no cumples como que tienes un poquito de castigo, como que no te sacan. Lo digo por experiencia", aseguró.

Unas indicaciones con las que los encargados del programa buscan generar tramas y vídeos. "Yo no lo hacía. No, no me voy a meter a hablarle a un pavo hetero en plan: 'Hola, te voy a meter boca'. Esto es lo que me sugerían", reveló.

Todo esto y la dureza del concurso provocaron que su experiencia fuese "horrible" y no se plantearía, ni por asomo, volver a participar en 'Supervivientes' aunque le ofrecieran el doble de dinero.