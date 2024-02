'Supervivientes 2024' está a punto de llegar a Telecinco. La cadena ya ha empezado a hacer modificaciones en su parrilla para apresurar la llegada de uno de sus realities más exitosos y a la confirmación de los primeros concursantes, han sumado ahora el anuncio de la fecha del estreno.

Carlos Sobera ha sido el encargado de comunicarlo. El presentador ha anunciado ante los micrófonos de 'Europa Press que "empezamos ya, el 7 de marzo". En apenas dos semanas los famosos pondrán rumbo a Honduras para saltar del helicóptero una comenzar una aventura extrema.

El programa llegará con grandes novedades y así lo ha confirmado Laura Madrueño. "Va a ser un programa bastante diferente a lo que habéis visto otros años", ha asegurado la presentadora. Entre las nuevas incorporaciones se incluyen nuevas localizaciones y han dejado caer que se podrían recuperar algunas dinámicas que habían sido olvidadas en ediciones anteriores.

Los ubicaciones no serán lo único que cambie. "Me están creando un vestuario completamente nuevo que no se ha visto nunca”, ha confirmado Laura Madrueño entusiasmada.

Concursantes confirmados de 'Supervivientes 2024'

Telecinco ya ha anunciado el nombre de los primeros concursantes que podrán rumbo a Honduras en las próximas semanas y de momento se han desvelado cinco.

Zayra Gutiérrez

La hija de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito será concursante de 'Supervivientes', como avanzó en exclusiva YOTELE. Zayra, de 23 años, dio el salto a la fama tras alcanzar la mayoría de edad, principalmente por una intensa vida nocturna que la llevó a protagonizar cientos de minutos en los programas de corazón. En abril del pasado año se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, Miki Mejías.

Arancha del Sol

También pondrá a prueba sus habilidades como superviviente Arancha del Sol, fichaje adelantado por El Televisero y verificado por YOTELE. La popular presentadora dio el salto a la fama de la mano de 'El precio justo' en la década de los 90, una época en la que también estuvo al frente de distintos espacios como 'Vivan los novios', 'Humor cinco estrellas' o 'La batalla de las estrellas', todos ellos en Telecinco.

Javier Ungría

El exmarido de Elena Tablada también será concursante en la nueva edición de 'Supervivientes' en Telecinco, según ha adelantado El Mundo. La noticia de su fichaje llega en un momento en el que su expareja también se encuentra participando en 'Bailando con las estrellas', programa que también emite la cadena de Mediaset y que, previsiblemente, coincida en parrilla con el reality durante sus primeras semanas.

Arkano

El rapero aparcará la música para sumarse a la aventura televisiva más extrema. Tras su paso por los fogones de ‘Masterchef Celebrity’, probará suerte en Telecinco. Y ya se está preparando al máximo para esta nueva aventura y lo está haciendo recreando algunas de las pruebas más míticas del programa.

Blanca Manchón

La campeona del mundo de Widndsurf ha sido la última confirmada por Telecinco para sumarse a la experiencia más extrema de la televisión.

A ellos se suman también los rumores que están sonando con fuerza y que apuntan a Carmen Borrego y a Kike Calleja. Los dos colaboradores de 'Sálvame' serían dos de los platos fuertes de la edición.