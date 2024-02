María, Marta y Lucía Pombo han sido las encargadas de dar el pistoletazo de salida de esta nueva semana en 'El Hormiguero'. Hermanas, influencers, reinas de Instagram y del mismo modo coronadas en Amazon Prime Video gracias al éxito de la primera temporada de su docureality, 'Pombo'. Y precisamente sobre el contenido del mismo han querido hablar con Pablo Motos, que ha descubierto que "la más mimada" es María, que Marta y Lucía llegaron a estar seis meses sin hablarse aun conviviendo en la misma casa, y que debido al éxito de 'Pombo', los fans de la familia disfrutarán de una tercera temporada.

La visita de 'las Pombo' no ha dejado indiferente a nadie. De entre las numerosas anécdotas que han contado ha destacado el capítulo dedicado a su etapa escolar. Entre risas y con el desparpajo que las caracteriza, cada una de ellas ha contado alguno de los 'momentazos' que protagonizaron cuando estudiaban. Las tres han reconocido que les "invitaron" a irse del colegio en alguna ocasión, un eufemismo para decir que en algún momento fueron expulsadas del centro en el que estudiaban. No era para menos porque, mientras que Lucía, la mayor, llegó a librarse de un examen 'gracias' a un spray de gas lacrimógeno, Marta fue la incitadora de una sonada huelga por no poder manifestarse sentadas en el suelo.

Pero sin duda la que bien podría erigirse como la ganadora de las anécdotas escolares es María. La pequeña de las tres le ha contado a Pablo Motos que estuvo a punto de ser deportada desde Canadá a España durante el curso que fue a aprender inglés. ¿La culpa? Intentar ejercer de ladrona de guante blanco siguiendo 'el ejemplo' de otros españoles. La 'it girl' robó una bandeja de sushi pensando "¿qué podría pasar?" si nunca pasaba nada, y la pillaron. La cosa no fue a mayores porque tiró de picardía, poniendo en práctica las triquiñuelas de las que se vale para conseguir su propósito. "Sí, hice sesenta días de trabajos sociales en Canadá porque me querían echar del país. Me fui a estudiar ahí un año, yo no había robado nunca nada pero un día robé una caja de sushi de un supermercado y me pillaron. Me dijeron que hiciera las maletas y me volviera a España, empecé a llorar mucho y pedir que me llevaran a una iglesia a pedirle perdón a Dios, les ablandé y me dieron una oportunidad de quedarme a cambio de servicios sociales. No he vuelto a robar jamás".

La desagradable experiencia que vivió en Zanzíbar

Lucía, por su parte, ha contado la desagradable experiencia que vivió en Zanzíbar. "Yo me fui a Zanzíbar y volví con un gusano incrustado en el dedo del pie, al principio pensaba que era una picadura pero sentía como se movía e iba creciendo, le puse hasta nombre, Larvi, y me tuvieron que desparasitar para quitármelo, como a un perro".

Tras las risas, Marta ha puesto el punto de seriedad cuando Pablo Motos le ha preguntado por la depresión que la obligó a apartarse de las redes sociales. La mediana de las Pombo ha explicado qué le ocurrió, cómo fue el proceso con la medicación que abandonó de manera voluntaria, y ha dado un consejo para quienes convivan con una persona que lidia con esta enfermedad. Algo de lo que Lucía ha aprendido porque precisamente ella era una de las personas que le quitaba importancia a la situación de su hermana mediana. "Me molestaba que me dijeran 'venga, anímate'.A mí lo que más me ayudaba es que me escuchasen. Sin juzgarme, sin decirme nada, que me acompañasen en ese sentimiento".

Los gases de su padre

"Estamos muy acostumbrados a que mi padre se tire pedos contínuamente en casa, de hecho mi padre hace un juego en el que le tiras de un dedo y se tira un pedo, a veces se pone como una cucaracha y usa laca para potenciar sus pedos", han contado en su visita a El Hormiguero.