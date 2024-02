El éxito de La Isla de las Tentaciones solo es temporal; luego toca buscarse la vida. Han sido contadas las personalidades que, después de volver a tierra firme y pasarse el furor del reality, consiguen mantenerse en la cresta de la ola y ganarse la vida a través de las redes sociales.

Una que sí consiguió crecerse después de la primera y celebérrima edicion del reality en España fue Fani Carbajo. La participante supo anteponerse a la mala fama que se ganó en el programa -y que ella misma ha admitido- y se metió al público en el bolsillo tras mostrar su verdadera forma de ser. Tanto es así que, tras muchos directos contando en detalle cómo había sido su vida, consiguió darle la vuelta a la imagen de su ex, Christofer.

Precisamente fue su expareja, con la que incluso estuvo casada cuatro meses, la que ha desmontado una estafa en la que tanto él como otros tantos participantes de las ediciones anteriores han estado participando. La cuenta de Instagram de La Cuernis ha desmontado en un vídeo en su cuenta el contenido que personajes como Isaac -ex de Lucía-.

Los presuntos estafadores

"Últimamente me mandáis muchos mensajes sobre esto", comenzaba introduciendo la creadora de contenido. A continuación, pegaba unas cuantas capturas de mensajes que le habían enviado sus seguidores: "Isaac cogiendo fotos de casas internet y diciendo que sus seguidores se están haciendo esa casa gracias al canal de apuestas que el recomienda"; "Por favor, mira lo que ha subido Lester que es que lo subió Isaac torres hace nada. No se cortan un pelo en esar a la gente"; "Samuel, el ex de Tania, sube casi todo el día".

Tal y como aclara La Cuernis, Fani habló de ello hace ya unos meses porque precisamente Christofer acostumbra a subir mucho contenido de este tipo a sus redes. Concretamente se trata de empresas de apuestas deportivas a través de canales de Telegram que prometen pronosticar los resultados. A continuación, sacó unas cuantas capturas de cómo las fotos que ellos compartían eran sacadas de Telegram.

Y es que la misma Fani Carbajo comentaba en la publicación agradeciendo tanto a la cuenta de La Cuernis como a Cotilleando Conmigo la denuncia que estaban haciendo: "Yo tengo conversaciones siguiendo la corriente para ver hasta donde son capaces de llegar y me han ofrecido hasta 6000 euros y directamente bloqueados… Venga, hasta luego. Es una pena incitar a la ludopatía a los adolescentes, que cojan la tarjeta de sus padres y gasten todo lo que tengan… Incluso familias que están pasando por eso… Ofrecerlo como si fuera algo normal… En fin.