La relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio sigue dando mucho de que hablar. Desde que salieron a la luz las imágenes de ambos besando en unas calles de Madrid, las especulaciones sobre un posible montaje no han dejado de sucederse. Llevan una semana en el foco mediático haciendo frente a las críticas.

Uno de los que más duro ha sido con la incipiente pareja ha sido Alessandro Lequio. El colaborador no se ha cortado en cargar con dureza contra ambos en 'Vamos a ver'. "Chica ¿Tú sabes en qué mundo estás? ¿Quién eres? Eres una Campos y te has liado con un hijo de Mar Flores y, por lo tanto, estás sometida a su seguimiento constante. Si te vas a quejar y apelar a la salud mental, mal vamos. ¡Ya está bien la pobrecita!", espetaba Lequio ante la mirada de Carmen Borrego.

A eso sumó las críticas alegando que ni Carlo Costanzia ni Alejandra Rubio habían querido estudiar. "Alejandra está estudiando, estudia interpretación que es lo que quiere hacer", defendía una y otra vez Carmen Borrego.

'Así es la vida' se hizo eco de las palabras del italiano y Alejandro Rubio se animó a contestarle. "Yo estoy estudiando, estoy terminando la carrera. Y nada decirte que igual el que necesita unas clases de yoga eres tú. No entiendo por qué te pones así por una historia que no tiene nada que ver contigo, ni me parece tan grave para que te pongas así de agresivo", añadía.

"Yo tengo que decir que estaba presente y creo que uno puede tener razón o no tenerla, pero esa vehemencia que tenía Lequio esta mañana creo que es innecesaria", exponía Carmen Borrego. "Pues le podías haber dado más caña, ya que estabas ahí", le replicaba entonces su sobrina.

"A mí no me va a caer. A mí esta no me va a caer, ni me la voy a comer. Porque el que ha hablado es el señor Lequio, en todo momento yo he intentado intervenir y le he dicho que estabas estudiando así que no me hagas que me coma lo que no es mío", respondía entonces Alejandra.

"Carmen no montes un pollo aquí, que es lo que me faltaba ya", terminaba diciendo Alejandra superada por la situación. "No te he dicho nada, solo que le podías haber dado un poco más."