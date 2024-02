El pasado año el conocido dúo gaditano formado por Andy y Lucas se despedía de su público al anunciar su retirada de los escenarios a causa de los problemas cardíacos de Lucas, que les obligan a "bajar el ritmo".

Una dura decisión para los cantantes que no tardaban en hacerla pública a través de un comunicado. "Hace cinco años yo tomé las riendas de la empresa Andy y Lucas, y de un tiempo a esta parte sufro mareos: total, que tengo una valvulopatía (...). Pienso que es el momento de hacer una gira despedida para todo el mundo, porque sin salud no somos nadie", ha dicho González en una entrevista en el programa de televisión 'El hormiguero' donde anoche confirmaron que "no sabían" si podrían volver.

Ahora, Lucas ha querido dar a conocer la última hora de su estado de salud as a través de su cuenta de Instagram.

Retirada

Fue el pasado mes de noviembre cuando Andy y Lucas anunciaron su retirada por un problema de salud. Lucas, uno de los integrantes del grupo, empezó un año antes con mareos y la tensión alta, lo que le hizo acudir al médico y comprobar que tenía "una pequeña válvula que no funcionaba bien" por el fluido de la sangre. A raíz de ese diagnóstico, los médicos le recomendaron que lo mejor era "bajar el ritmo" y que había llegado el momento de hacer una gira de despedida para su público porque lo importante era la salud.

Lucas explicó entonces que, a sus 41 años, todos los días tomaba "dos o tres pastillitas" y que su madre le había recomendado que se tomase la vida con más calma para que el estrés, tomándose un pequeño respiro, se rebajase. Tras un tiempo pensándolo, el artista tomó la decisión de hacer un parón profesional e intentar comenzar a hacer "una vida normal, pero con cabeza".

El pasado 12 de enero, a través de su cuenta de Instagram, Lucas contó que ese día comenzaba el reto. "Peso 100 kilos y 800 gramos. Espero que sea de músculo. Me voy a poner como un espartano. Aquí tengo mi tabla, todos los días iré pesándome, con mi comidita que me he puesto. Decir que estoy preparado para los conciertos, para estar saludable y bien. Es un reto personal que me he puesto", explicó a sus seguidores en aquel momento.

Diez días después, el artista contó que ya había perdido tres kilos y que estaba realizando una tabla de ejercicio diario para lograr el reto que él mismo se había propuesto por salud. Feliz por el resultado que ha obtenido en tan poco tiempo, Lucas utilizaba su cuenta de Instagram para anunciar que ha perdido diez kilos. "Estaba en 100,8kg y ahora estoy en 91,2kg. Nada, con unas ganas tremendas de empezar la gira. Un beso grande a todos", es la última información que ha dado sobre su cambio físico. En el vídeo de apertura de esta noticia puedes ver el cambio que el artista ha experimentado.