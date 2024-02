Isabel Pantoja arrastra una fiel legión de fans de todas las edades. Desde las más veteranas que vieron como la tonadillera se convertía en leyenda con "Marinero de luces" hasta las más jóvenes, que no dudan en subir a las redes su particular interpretación de los clásicos de la cantante.

Ni los concursantes de la recién concluida ediciónd e Operación Triunfo escapan al talento de la madre de Kiko Rivera y es que la ganadora del reality no ha podido evitar confesar su pasión por la artista. Una devoción que ya dejó ver en los castings del concurso y que salió a relucir hasta en la academia.

Naiara desea conocer a Isabel Pantoja

De hecho, no podemos pasar por alto que se ha declarado fan de Isabel Pantoja. Y no solo porque en algunos momentos dentro de la casa ha cantado sus canciones, también porque en un momento dado aseguró que le gustaría cenar con ella en Cantora. A sus 26 años, la joven cantante no solo deja claro que está muy al tanto de la vida de Isabel, también hace públicas sus ganas de disfrutar de un planazo con ella. ¿Habrá llegado a los oídos de la tonadillera el deseo de Naiara, justa ganadora de 'Operación Triunfo 2023'?

"Me iría a cenar con Isabel Pantoja, para que me enseñe Cantora. Y nos cenaríamos, yo creo, un buen cocido. Y para que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido... Me parece súper interesante la vida de Isabel Pantoja", decía entre risas en el víde presentación que protagonizó antes de entrar a la Academia.

Talento

Naiara nunca había recibido formación musical, pero no importa. Ella misma se define como "autodidacta". De hecho, ha aprendido a tocar el piano dentro de la Academia. Nacida en Zaragoza, esta joven se ha dedicado a cantar junto a una orquesta, lo que le ha permitido conseguir un rodaje que ahora le ha hecho ganadora de 'Operación Triunfo'. Buika, que ha sido uno de los miembros más polémicos del jurado de la edición, le hizo mención a su paso por una orquesta: "Yo reconozco a mis comadres cuando las veo. Yo he cantado en bodas, en bautizos y hasta en funerales", le decía la cantante.