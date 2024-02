Es una de las parejas sorpresa de la que todo el mundo habla. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, son unos de los protagonistas de las portadas de este miércoles. Ambos han sido pillados en actitud más que cariñosa, besándose en una cafetería, totalmente ajenos a las cámaras que los estaban fotografiando.

Pero, lejos de estar de enhorabuena, las críticas no han tardado en aparecer. La exnovia Costanzia ha dado la cara dispuesta a desenmascarar al hijo de Mar Flores a través de una intervención en TardeAR. La joven asegura haber recibido hasta hace pocos días mensajes del modelo, al que asegura haber echado de su casa tras pillarle conversaciones con diferentes chicas.

Sin embargo, la presión mediática parece estar pasando factura a la hija de Terelu Campos que ha acabado explotando ante los micrófonos.

Presión mediática

'Vamos a ver' emite las imágenes en las que Alejandra Rubio se enfada tras ser preguntada en plena calle por su romance con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos no se lo ha tomado bien y se ha pronunciado ante las cámaras de forma contundente.

Los rumores continúan creciendo. Pese a que Alejandra y Carlo ya no se esconden y confirman que se están conociendo, cada vez salen más personas hablando sobre su posible relación. Primero, apareció el supuesto enfrentamiento entre las 'suegras', donde Terelu Campos tuvo que aclarar cuál es su pensamiento acerca de Mar Flores y la relación que han tenido...

Tras esto apareció la figura de Jeimy, la expareja de Carlo Costanzia, quien desveló todas las conversaciones que había mantenido con su ex e, incluso, añadió que el hijo de Mar Flores habría solapado ambas relaciones... hasta le habría confesado a esta chica ser el "amor de su vida" mientras estaba empezando con Alejandra Rubio.

Sin embargo, la pareja intenta estar ajena a todas estas noticias y siguen a lo suyo. La primera cita fue en un centro comercial, donde aparecieron las imágenes de ellos comiéndose a besos. La segunda lo descubrió la reportera de 'Vamos a ver', quien desveló todos los detalles del lugar muy íntimo en el que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia quedaron para conocerse mejor.

Alejandra Rubio explota

La hija de Terelu Campos responde diariamente en 'Así es la vida' sobre las cuestiones de su vida privada, aclara cómo es su relación con Carlo y contesta a las indirectas que le lanza Jeimy desde el plató de 'TardeAR'. Sin embargo, aunque parezca que está llevando bien toda esta revolución, no puede más...

En plena calle, Alejandra Rubio se encuentra con un par de reporteros que le preguntan sobre Carlo Costanzia. Al escuchar la cuestión, estalla: "No puedo más, me está sobrepasando todo un poquito...".

"Os lo pido como favor personal, por favor. No me hagáis esto más, ¡ya está! No sé qué más deciros, lo estoy pasando mal por mí, por vosotros... es que no sé qué más decir", termina diciendo Alejandra Rubio a los reporteros.