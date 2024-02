'El Hormiguero' arrancó la semana con la visita de Marta, María y Lucía Pombo. Las tres hermanas visitaron el programa de Pablo Motos para presentar la segunda temporada de ‘Pombo’, que llegará a Prime Video el viernes 23.

Las influencers desvelaron algunos de los secretos que se podrán ver en esta nueva temporada y Pablo Motos quiso conocer lo que los espectadores se pondrán encontrar en 'Pombo'. Además de una boda, Marta desveló una información que dejó de piedra al presentador.

"María se compra un culo", espeta Marta Pombo ante la sorpresa de todos. "¿Eso teníamos que decirlo?", preguntó María un tanto incómoda antes de explicar que "me he comprado un culo falso, es como una faja, adaptable. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones".

En un momento dado la entrevista dio un giro inesperado de guion y terminaron hablando de los pedos que se tira su padre en el reality, de cómo una de ellas llevó un gas lacrimógeno a clase para evitar hacer un examen o sobre la desagradable experiencia de Lucía viviendo con un gusano en su pie.

Lluvia de críticas a las Pombo en 'El Hormiguero'

Lo cierto es que la visita de las Pombo a 'El Hormiguero' no terminó de convencer a los espectadores. De hecho, el hashtag del programa se llenó de comentarios criticando con dureza al programa por una entrevista "para cancelar el programa".

Vergonzoso #PomboEH en el #Hormiguero ¡ Menudo ejemplo para nuestras hijas estas influencers!. Ellas mismas se ríen de sus propias sandeces. Mira que llevar al padre y contar lo que hace en casa ... da bastante asco la conversación. Cambio de canal ya mismo por vergüenza ajena. pic.twitter.com/35PnNO6UYm — Toñi Valiente. ® ™ (@LopezyValiente) 19 de febrero de 2024

La entrevista de hoy es para cancelar el programa para siempre. Vaya nivelito #PomboEH — jm (@JMRiq) 19 de febrero de 2024

Es de traca el nivel de las hermanas. Motos, te has lucido. Qué vergüenza #PomboEH — Vengador (@emeteric) 19 de febrero de 2024

"¡Menudo ejemplo para nuestras hijas estas influencers!… Cambio de canal ya por vergüenza ajena", "ridículas, incultas y pijas aburridas" o "qué vergüenza" fueron algunos de los mensajes más repetidos.