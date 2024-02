'Lo de Évole' regresó a La Sexta el pasado domingo 21 de enero, con la nueva temporada presentando a C. Tangana como invitado. El Madrileño fue el encargado de dar el pistoletazo de salida, pero se espera que muchos rostros conocidos se sienten con el periodista en entrevistas más íntimas y personales.

Jordi Évole ha desvelado el nombre de algunos de los invitados de esta nueva temporada y entre ellos estará José Luis Rodríguez Zapatero en una emisión especial coincidiendo con el 20 aniversario del 11M y del 14M, eventos que marcaron el inicio de su mandato. Pero el presentador no solo habló de lo que estarán sino de los que no quisieron hacerlo.

Carles Puigdemont e Isabel Díaz Ayuso declinaron la invitación de Jordi Évole. "Creo que era un buen momento para Ayuso ahora concedernos una entrevista", expresó el periodista señalando que incluso estuvieron a punto de lograrla durante las elecciones gallegas.

"Si Ayuso no quiere venir a nuestro programa, no pasa nada, yo lo encajo bien porque creo que un invitado de nuestro programa tiene que tener ganas de venir a nuestro programa, si no, mejor que no vengas, porque no te lo vas a pasar bien, no vas a estar cómoda", terminó diciendo.