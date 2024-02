'Operación Triunfo 2023' celebró ayer su gran final con Naiara proclamándose como la clara vencedora de la edición por delante de Paul Thin, que quedó segundo y de Ruslana que se llevó la tercera posición.

Amazon Prime Video emitió una gala de lo más emotiva en la que no solo los seis finalistas y los profesores no pudieron disimular la emoción. Chenoa también vivió una final muy emocionante en la que se animó a cantar junto a los concursantes Last Dance de Donna Summer que la convirtió en una de sus interpretaciones más celebradas de la mítica primera edición de 2001.

"Esta generación ha destacado porque tiene mucho carisma, mucho talento y son muy buena gente", dijo la presentadora al terminar, muy emocionada, su actuación junto a los seis finalistas.

Chenoa cantando 22 años después Last Dance en el plató de OT



HISTÓRICO #OTGalaFinal pic.twitter.com/EtFXL4A39I — me falta un hervó (@oleemequivocao) 19 de febrero de 2024

A lo largo de toda la gala hubo momentos para todo, incluso para acordarse de su expareja Miguel Sánchez Encinas, al que le envió una sonada pulla cuando hablaba con Martín sobre el amor. El vasco reconoció que, en el concurso, se ha enamorado de su compañero Juanjo.

"El amor es algo tan bonito y tan maravilloso que lo repartes y nos haces sentir que existe. Una pasada", reaccionó Chenoa. "Sobre todo a mí, que ando un poco desconfiada. Gracias, me ha venido muy bien, mi vida", terminó diciendo en una clara referencia a su ruptura sentimental de hace unos meses.