Tras su expulsión del pasado jueves, Ana María Aldón se sentó anoche en el plató de 'GH Dúo' para hacer balance de su paso por el concurso. La colaboradora de 'Fiesta' también protagonizó un tenso reencuentro con Marc Florensa, su compañero en el reality.

Aunque reconoció que le había gustado el concurso de Ana María, el tercer expulsado no dudó en encararse a ella: "Eso no quita que, cuando ha salido, no me ha gustado cómo se ha portado conmigo. El otro día hablaste bastante y mentiste mucho". Entre esas mentiras, según su versión, se encontraría el hecho de que le obligara "a hacer portadas" cuando era su representante.

"¿Que a mí me obligaste a hacer portadas? No, a mí nadie me obliga a hacer portadas. Si las hago, las hago yo y pago las consecuencias. Otra cosa es que no estaba contenta con la manera en la que se estaba dirigiendo", aclaró Ana María: "Si tú tenías un problema conmigo, has podido resolverlo durante dos años".

La tensión fue en aumento más adelante, cuando la diseñadora compartió sus sensaciones sobre el paso de su compañero por la casa: "Me falta información, pero creo que ha sido el que ha ido contaminando a la casa en mi contra". Por alusiones, Marc aseguró que solo intentaba desahogarse con otros concursantes, un argumento que no convenció a Ana María: "También podías decírmelo, porque yo era tu pareja".

Tras un cruce de reproches, Marc confesó que le hubiera gustado entrar en 'GH Dúo' junto a Gema, la hija de Ana María. Entre sus opciones también se encontraba Alexia Rivas, a pesar de no tener ningún conflicto con ella. "Pero si no tenías ningún problema con ella. ¡Tú lo que querías era ir sí o sí con quien fuera!", le acusó la colaboradora de Telecinco.