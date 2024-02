Tras la cancelación de 'Cuentos Chinos' nada se ha vuelto a saber de Jorge Javier Vázquez. El presentador desapareció de la televisión y la única aparición pública que hizo desde entonces fue en la boda de Isa Pantoja, a la que asistió como padrino, pero en la que solo estuvo dos horas.

En las últimas semanas, el secretismo en torno a su vida ha sido máximo a excepción de algunas fotografías u opiniones que ha compartido en sus redes sociales. Celebró la victoria de Pedro Sánchez en el Gobierno alegando que Feijóo iba "a durar menos en el Congreso que 'Cuentos Chinos'", pero gracias a su blog en la revista 'Lecturas', el presentador se ha ido acercando poco a poco a sus seguidores con reflexiones semanales en las que da detalles sobre su actual estado de salud.

En su último blog, Jorge Javier ha reconocido que cuando trabajaba en televisión sentía ansiedad siempre que volvía de vacaciones porque no quería ganar peso. "Me fastidiaba la idea de volver de vacaciones con algunos kilos de más y que me llamaran gordo. No solo me fastidiaba: me creaba ansiedad. Y esa ansiedad no me ayudaba a controlarme así que, al final, recuerdo mis vacaciones luchando contra los complejos de culpa que me acompañaban si decidía tomar postre" confiesa.

El presentador ha explicado que hace mucho ejercicio y lleva una dieta estricta, pero todavía no tiene el cuerpo que está buscando. Es muy exigente consigo mismo y lo cierto es que su aspecto ha dado un giro de 180 grados desde que salió por primera vez en la pequeña pantalla. Cambió la dieta y empezó a hacer ejercicio, pero también pidió ayuda a sus cirujanos de confianza.

Con la liposucción bajó de peso, pero después mejoró su torso gracias a una lipoescultura y un lifting en el cuello.

"También es verdad que la gran mayoría de guapos y guapas que he conocido esconden un complejo con alguna parte de su físico que al resto de la humanidad le parecería absurdo", terminó diciendo en esta reflexión en la que ha dado pista sobre como está su vida desde que se alejó de la pequeña pantalla.