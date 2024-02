'TardeAR' sigue en su batalla contra el medidor de audiencias. Desde que la 'Reina de las Mañanas' se mudó de franja, los resultados no han sido los deseados, aunque desde la cadena se muestran todavía optimistas y coinciden en que hace falta más tiempo.

Mientras tanto, la lucha es feroz contra 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, y más de una pulla se han lanzado entre ambas, que llegaron a trabajar juntas en 'El programa de Ana Rosa'. Entre debates, tertulias y exclusivas, ambas protagonizan una carrera trepidante por el liderazgo de las tardes.

Una de las cartas que juega Ana Rosa en su programa es la de su sobrino Kike Quintana, al que la audiencia adora y el único colaborador que realmente se atreve a sacar de sus casillas a la periodista. Sin ir más lejos, esta semana confesó haber orinado en la piscina de su casa.

Así fue la reacción de Ana Rosa tras la confesión de su sobrino

'El azote de TardeAR' es la sección más cañera del programa y cada tarde Ana Rosa se enfrenta a su rebelde sobrino Kike Quintana, siempre dispuesto a buscar las cosquillas a su tía. Poco a poco ha ganado protagonismo y eso ha hecho que fuese invitado a la tertulia VIP de este miércoles.

Sin embargo, demostrando que no le intimidaba el escenario, el sobrino de Ana Rosa logró crispar un díadía más a la presentadora y en su primera tertulia VIP sacó a relucir uno de los secretos que tenía guardados desde hace tiempo. "En la piscina de Ana Rosa me hace pis", dijo.

El comentario no gustó nada a su tía, que confirmo que tomará medidas y lo vetará de su piscina: "No te vas a volver a bañar ahí". No obstante, no parece que haya incomodado demasiado a Kike: "Me volveré a hacer pis, aunque sea desde fuera".