“Sería un honor como gallega representar a España en Eurovisión”

La cantautora gallega Yoly Saa defenderá hoy su tema “No se me olvida” en la segunda tanda de las semifinales del Benidorm Fest. A partir de las 22.50 en La 1 y RTVE Play tenemos una cita con su propuesta. La joven pontevedresa propone una canción sobre su experiencia con contraste de melodías en las que la percusión imprime una fuerza espectacular. A punto de que gire su historia, conversa con FARO y confiesa lo que supone haber compuesto canciones para algunas de las grandes de la música en España: “Escuchar mis temas en boca de Luz Casal o Malú me hace mucha ilusión”.

–¿Cuáles son sus primeras vibraciones?

–Estoy bastante tranquila después de haber pisado el escenario y haber visto la puesta en escena. Estoy disfrutando mucho de la experiencia aunque hoy ya me he levantado más nerviosa porque se acerca el día.

–¿Qué nos puede adelantar de la puesta en escena?

–No puedo contar mucho. Lo que puedo decir es que estoy en una posición en la que normalmente no me colocaría. Creo que va a sorprender.

–Para hoy, ¿llevará algún amuleto que le conecte con Galicia?

–Yo siempre llevo dos cadenas que eran de mis abuelos, que ya fallecieron. También voy a llevar un diente de leche de cuando era pequeña y que me regaló mi padre con la piedra, lapislázuli, que me corresponde por mi signo del zoodiaco. Dicen que si se unen las dos cosas, te protege.

–Menudo regalazo.

–Sí, lo estuvo guardando toda la vida hasta el año pasado para regalármelo. Lleva oro fundido de las alianzas de mis abuelos, que eran de Pontevedra aunque mi abuelo nació en Ourense. Tengo todo esto unido y lo llevo encima.

–¿Cuál fue el punto de partida de la canción, “No se me olvida”?

–Yo tenía claro que quería una canción con toques épicos y folk. Como todos los temas surgen de vivencias personales. Yo escribo mis temas, la letra la hago normalmente yo y la música también aunque en este caso estuvo Khottom Palm como compositor. La letra es una historia personal, algo que nos pasa a todos.

–¿En qué medida el escribir, componer, sobre los sentimientos le ayuda a afrontarlos?

–Depende de la canción, por supuesto. Me ayuda a soltar y entender lo que me está pasando. A veces no sé muy bien si estoy triste, rabiosa.... Me ayuda a gestionar mis emociones de alguna manera.

–¿Salió fácilmente la letra o hubo algún bloqueo?

–Cuando vienes a algo así tienen que ser canciones muy viscerales, que te salgan de dentro. Vomitas las palabras de la boca. Este no fue un caso diferente. También es verdad que con estos temas tan viscerales voy más convencida.

–La percusión ayuda, enfatiza mucho.

–Es una parte bastante buscada a nivel producción. Yo tenía clarísimo que tenía que ser más folk.

–¿El título estaba claro desde el principio?

–No, hasta el último momento no sabíamos cómo llamarle. Quería buscar un título que no tuviese que ver nada con la letra sino con la idea de la canción. Fue difícil resumir una canción de tres minutos en una frase.

–¿Ha trabajado mucho la voz en las últimas semanas?

–Sí, he recibido clases de técnica vocal, porque yo soy autodidacta, y la canción es exigente a nivel vocal. He estado con un profesor que lo ha sido también de Rosalía, entre otros artistas. He estado con él a tope para dar lo mejor en la actuación y tener los nervios dominados y la voz mejor colocada.

–¿Qué parte de la Yoly Saa que ganó el concurso de Andrés Suárez sigue presente?

–A nivel personal, sigo siendo la misma. Creo que a nivel profesional soy otra completamente diferente, siento que estoy muy lejos de esa Yoly. He madurado en todos los sentidos y lo he hecho gracias a que gente como Andrés Suárez me ha dado la oportunidad. Al final, es como todo, hay que subir al escenario una y otra vez; girar y girar para cada vez estar más tranquila sobre el escenario.

–¿Qué le pareció la primera tanda del Benidorm Fest?

–Sabía que Miss Cafeina iba a hacer algo chulo y me encantó. Fueron mis preferidos de la noche. Angy también me gustó mucho.

–A priori, su bloque parece más complicado, ¿está muy pendiente del resto?

–No, soy una persona que suelo estar a lo mío. Va a haber cosas de mucha calidad. Cuando hablé con las Tanxugueiras me dijeron que me centrara en lo mío. Es lo que hago. No puedo volverme loca con las cosas que yo no puedo controlar. También estuve aquí en Benidorm con Sabela que estuvo dándome consejitos.

–¿Por qué dedicarse a la música?

–Para mí, lo es todo. Yo me comunico con el mundo a través de la música y la música de otros artistas me ayuda a entender el mundo.

–¿Qué supondría para usted ir a Eurovisión?

–Cuando éramos pequeñas me impactaba mucho. Después desconecté y ahora con el Benidorm Fest he recuperado la ilusión. Para mí, sería un honor que una gallega esté en Eurovisión representando a España. Sería un sueño cumplido.