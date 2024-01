Cuatro ha arrancado este lunes una nueva etapa con el regreso de una de sus marcas más reconocidas. Cinco años después de su desaparición, 'Noticias Cuatro' se ha puesto de nuevo en marcha este lunes, 29 de enero, con una primera edición presentada por Alba Lago, fichaje de campanillas. Tras una década en 'Informativos Telecinco', la periodista se convierte en uno de los rostros principales del segundo canal de Mediaset.

Recuperando la cabecera y la sintonía de su anterior etapa, ambas remasterizadas, la marca de noticias también ha hecho un guiño a sus orígenes, los cuales se remontan al 2005. Durante la noche del 7 de noviembre de aquel año, Iñaki Gabilondo daba la bienvenida a los espectadores de 'Noticias Cuatro'. Y 18 años después, el veterano periodista ha vuelto a estar presente en el informativo.

"En este estreno, el regreso de 'Noticias Cuatro', no podemos dejar de echar la vista atrás y recordar a quienes marcaron el camino", ha expresado Lago para dar paso a un fragmento de la entrevista que le ha hecho Diego Losada a Gabilondo, la cual podrá verse al completo en la edición de las 20:00 horas. "Era unos 200 años más joven, más o menos", bromeaba al recordar sus inicios en la actual cadena de Mediaset.

Losada, que pilotará el informativo de la noche junto a Mónica Sanz, se ha pasado por el plató para avanzar algunas de las claves de dicha conversación. "Qué bonito es el destino y qué genoroso Iñaki Gabilondo", ha destacado el presentador: "Esa persona empezó diciendo 'ya estamos aquí' y esta noche diremos juntos que ya estamos de vuelta".

"Hay mucha ilusión, hay mucha emoción por volver y hacerlo bien. Al final, me ha tocado a mí pedirle consejo al maestro", ha comentado Losada antes de avanzar que, en la entrevista, se tocarán asuntos como la situación de España o el periodismo.

También le pedirá consejo a Gabilondo, tal y como ha mostrado en un avance. "Estamos con una gran carga de responsabilidad por ese legado", confiesa Losada ante el mítico periodista, que comparte una reflexión: "No se le atribuye responsabilidad a ningún legado, la responsabilidad se tiene con cualquier espectador que va a escucharte y a creerte o no creerte".

"No hay otro objetivo, ni otro destino ni otra distracción. Esa persona que te está viendo exige lo mejor de tu trabajo. Va a tener una opinión por algo que has dicho (...) y va a defender ese punto de vista por algo que ha visto, que habéis seleccionado o dejado de seleccionar. Esa es la responsabilidad con un espectador que tiene derecho a lo mejor de vuestro trabajo", afirma Gabilondo en la entrevista.

Las redes se rinden a Alba Lago

Debutando como cara principal de unos informativos, la viguesa Alba Lago era la gran protagonista del regreso de 'Noticias Cuatro'. Tras su paso por Informativos Telecinco, en los que ejerció de presentadora en numerosas ocasiones, la expectativa era máxima.

El resultado fue excelente y muestra de ello han sido las impresiones que muchos usuarios mostraron en las siempre terriblemente exigentes redes sociales. Durante el día de ayer, se llegó a leer en 'X', frases como "Demuestra que es uno de los rostros como con más credibilidad a pesar de ser joven", "Me alegra que se premie el talento", "No entiendo como "En esta casa ahora se ve Noticias Cuatro", "Me gusta mucho como presenta" o "No entiendo que hayan relegado a Alba a la segunda cadena".

