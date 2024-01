Un fin de semana más Emma García y todo el equipo de 'Fiesta' acompañaron a los espectadores de Telecinco, tratando diferentes temas de actualidad del mundo del corazón. La presentadora anunció una gran exclusiva sobre una boda secreta por una persona muy conocida.

Tras varias horas emitiendo el cebo, Emma García daba paso a la noticia en los últimos minutos del programa, pero las cosas no salieron como se esperaba y la presentadora se quedó esperando durante largos segundos un vídeo que no entraba.

Un fallo técnico retrasó la emisión de un vídeo que terminó parándose y cabreando mucho a la presentadora. "Esto nos ha quedado como una mierda. Hombre, por favor. Todo el programa para anunciar esto y yo no me he enterado quién se ha casado", dijo sin cortarse al equipo.

La noticia se contradecía en sí misma, ya que aseguraba tener una información y documentación que corroboraba que el hijo de Palomo Linares y Marina Danko se había casado, pero, en conversaciones con el programa, el protagonista lo había negado.