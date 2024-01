Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote más que suculento desde que iniciaron su participación en el concurso de las tardes de Mediaset.

Arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. En cada programa demuestran su gran compatibilidad en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

Desde su llegada al programa han conseguido batir todos los récords e incluso han hecho que el programa se saltara sus propias normas logrando acumular 155.000 euros, 5.000 más de lo que el formato pone en juego cada día.

Cada tarde ofrecen a los espectadores del programa la dosis de tensión justa hasta que terminan acumulando cada vez más dinero en un bote que ya supera el millón de euros. Son los grandes vencedores de 'Reacción en cadena' y los espectadores viven enganchados a sus hazañas en Telecinco. Por ese motivo, son muchos los que no pueden evitar pensar en lo que le ocurriría al programa si fueran eliminados.

"En tele 5 aún no se enteraron de que Los Mozos levantaron la audiencia, quede claro que Ion me gusta, pero el día que se vayan Los Mozos, mucha gente dejará de verlo, yo incluida", escribía un usuario en 'X' "Son buenísimos, y si se van adiós programa", apuntaba otro.

¿Una despedida?

Borjamina publicaba hace unas semanas un post en su cuenta oficial de Instagram que compartían Raúl y Bruno y que ha hecho activar todas las alertas entre sus seguidores y en el que muchos han leído entre líneas una despedida.

"Hace exactamente 6 meses veíais por primera vez a los Mozos de Arousa en #ReacciónEnCadena. Han sido un montón de tardes juntos, de nervios, de risas, de desafines, de fallos, de aciertos, de euros… De muchos euros", empieza el texto. "Cada vez somos más reaccioners y no tocamos techo en audiencia, siendo el último programa el que ha alcanzado el récord histórico de cuota de pantalla. Y aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo."

"Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, que han pasado años desde que estaba probándome la camisa que no me acababa de convencer y con la que grabé el primer programa. Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado", bromea.

"Puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de @reaccion_cadena", concluye.

Su mensaje ha causado un gran revuelo y la publicación no ha dejado de llenarse de comentarios de seguidores que afirman que si ellos se van del programa dejarán de seguirlo.