El pasado sábado 20 de enero se celebró la final de 'Noche de campeones': el programa especial de 'Pasapalabra' que media a cuatro míticos concursantes de la historia del famoso programa, y que se disputaron entre Orestes y Luis de la Lama.

Luis de la Lama, que solo había sido semifinalista, tuvo la oportunidad de hacerse con los 25.000 euros de premio que estaban en juego pero, finalmente, fue el mítico burgalés quien ganó: reconciliéndose casi un año después con el programa donde perdió más de dos millones de euros ante Rafa Castaño.

Orestes se erigió vencedor de 'La Noche de Campeones' después de una velada taquicárdica en la que ambos jugadores se quedaron muy cerca de acerse con el premio: un duelo como hacía tiempo que no se veía en televisión y en que los dos concursantes se mantuvieron con 22 aciertos y un fallo.

El jugador más longevo de la historia de 'Pasapalabra' fue el primero en enfrentarse al Rosco, después de haber conseguido un escueto segundo de diferencia por encima de Luis de la Lama. Aunque la ventaja no era mucha, fue suficiente para que el bulgarés diera el primer paso consiguiendo seis aciertos en un turno: una marca que le igualó Luis, pero de la que pronto consiguió distanciarse subiendo hasta los 19 aciertos mientras su rival tan solo contaba con nueve.

Pero, al sobrepasar la barrera de los 20 aciertos, fue cuando los fallos comenzaron a caer: confundiendo "jaspe" por "jade" y anotándose un primer fallo que de La Lama aprovechó para hacer un spring. Durante un momento, Luis se ha visto ganador con 21 aciertos, pero al venirse arriba ha dado un traspies que Orestes ha aprovechado para recuperar su liderazgo.

Finalmente, el madrileño decidió plantarse y Orestes se la jugó con "regoldo": el acierto que le llevó a hacerse con la final de El Rosco y 25.000 euros.

La pulla de Orestes a Rafa Castaño tras ganar 'La noche de campeones'

Pero lo que parecía la reconciliación de Orestes Barbero con 'Pasapalabra' y su publico se convirtió al final y de una insólita manera en una crítica a Rafa Castaño.

Ni bien terminado el programa, con los 25.000 todavía calientes en la mano, el jugador le hizo una extraña propuesta al rival al que acababa de vencer: Orestes le propuso a Luis de la Lama que se repartieran el premio: "Me voy más feliz si nos repartimos el premio", una oferta a la que se esperaba hasta hace poco una respuesta de Luis, que se quedó completamente en blanco al escuchar las palabras del burgalés.

Aunque no hay forma de interpretar este gesto como una muestra de deportividad y una confirmación más del buen talante de Orestes Barbero, también se puede interpretar como una pulla a su anterior contrincante: Rafa Castaño, que ganó más de dos millones de euros frente a él pero que no tuvo el detalle o la ocurrencia de compartir el premio con el que había sido su némesis ancestral.