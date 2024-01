Cuatro emitió este lunes una nueva entrega de 'Planeta Calleja'. En el programa de anoche, Jesús Calleja viajó con Carlos Sobera hasta Montenegro, una aventura a la que también se apuntó Patricia, la mujer del presentador de 'First Dates'.

Durante su viaje el presentador hizo repaso de su trayectoria profesional y confesó algunos secretos de sus casi 30 años de carrera y entre ellos destacó uno de sus mayores enfados en televisión que tuvo como protagonista a Isabel Pantoja.

"Yo cuando me cabreo, me cabreo mucho", confesó Sobera, que asegura que ha tenido que llamar la atención en directo en varias ocasiones y en una de esas, tuvo un pequeño enfrentamiento a la tonadillera. "Luego ella se enfadó conmigo, y cuando vino a 'Volverte a ver' me lo hizo saber", explicó.

"Yo hacía el programa los martes. Entonces justo el martes, la noticia que me da el director según llego a plató es: 'Isabel Pantoja se quiere marchar'". El presentador recordó que tuvo que hablar con ella en directo. "Me tocó darle un poco de candela, un poco", confesó sin dar muchos más detalles, pero dejando claro que a Isabel Pantoja no le hizo ninguna gracia aquello.