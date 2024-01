Karina vuelve a estar de actualidad. Tras su paso por la octava edición de 'GH VIP' en Telecinco, la artista regresa a los escenarios con la obra 'Yo soy Karina', que se estrenó el pasado 15 de enero en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Una producción con música y humor en la que hace un repaso por la historia de su vida, incluyendo las luces pero también las sombras.

Precisamente, en una reciente entrevista para El Mundo, la que fuera representante de España en Eurovisión ha hablado sobre los problemas económicos a los que ha tenido que hacer frente en determinados momentos de su vida. En concreto, recuerda que le han llegado a cortar la luz por no poder pagar las facturas: "Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado".

Karina, que lamenta la "cortita" jubilación que les queda a los artistas, subraya la importancia de pedir ayuda ante ese tipo de situaciones: "Siempre hay que hablar con la familia, en este caso con mis hijas para que te paguen el recibo. Siempre hay una salida".

Tampoco tiene problema en reconocer que alguna vez ha pedido trabajo en televisión: "Muchas veces han dicho que Karina se había retirado. Me querían retirar y yo siempre contestaba que estaba en activo. A mí no se me caen los anillos. El trabajo nos dignifica y pasarlo mal te fortalece, siempre que lo malo no sea muy largo".

Karina: "Yo he sido muy vetada"

En la entrevista con el citado medio, Karina admite que se ha sentido "ninguneada" en el círculo de las discográficas. "Y, luego, no te voy a decir de los compañeros porque van a lo suyo. Como no grabas, ya que no estás de actualidad, no cuentan contigo. No existes", asegura la intérprete de temas como 'El baúl de los recuerdos'.

Además, también se pronuncia sobre el acoso en la época, desvelando que llegó a rebelarse "a la hora del toqueteo". "Yo elegía las canciones, pero, después de eso, siempre venía un café, un brazo por encima, mucho tocarme el brazo o la mano", declara la cantante: "No iba a más. Pero, claro, te sentías incómoda".

En concreto, narra el desagradable episodio que vivió con un productor teatral y cinematográfico: "Empezaba el momento del destape y me ofreció una película para enseñar las tetas y me dijo que él lo que quería era tocármelas.

"Yo me levanté enseguida y di un salto de la silla. Le contesté que se había confundido y que yo no iba a salir en una pantalla enseñando nada mío, si no quería, y que mucho menos le iba a dejar tocarme las tetas", admite sobre un episodio que le habría cerrado muchas puertas: "Yo he sido muy vetada (...) porque se hablaba de que yo era muy estrecha. No es que yo fuera estrecha, yo iba con quien quería".