La aparición de Ángel Cristo en televisión para destapar su verdadera relación con Bárbara Rey ha traído muchas consecuencias y no solo en su familia. A raíz del éxito de su entrevista, Telecinco ha decidido tirar de los hijos de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país para destapar la verdad oculta en sus relaciones familiares. Después de Isa Pantoja, este viernes le toca el turno a Fran Rivera, que también se pronunciara de la relación de su padre con la tonadillera.

Sobre las sagas familiares españolas y sus desencuentros públicos se encontraban debatiendo en 'Espejo Público' con Gloria Camila entre sus colaboradores y como era de esperar, ha salido a la luz su conflicto con su hermana Rocío Carrasco.

"Pienso que una cosa es que esté silenciado mediáticamente, pero no hay visos de tener ningún tipo de reconciliación a nivel privado. Es así, es una realidad. Han hecho ver que se hablan, pero creo que ahora misma no hay tan buena relación con todos", exponía la periodista Pilar Vidal.

"El resto de la familia sí hablamos, no es que lo aparentemos. De hecho, yo sí que he hecho llamadas y han sido denegadas. No se han cogido. Si no hay relación es por una parte. Lo he intentado mucho tiempo y hasta hace poco. Si yo llamo es por mí, no por la otra por mí", respondía entonces Gloria Camila.

"Antes de todas las movidas de la caja, del diario, etc. yo hice una llamada antes de hacerlo legalmente, pero al no obtenerlo por privado, tuvimos que hacerlo por la parte legal. Antes de irme a la granja también envié un mensaje el cual no fue contestado", revelaba la colaboradora haciendo referencia al momento anterior a su entrada en 'Pesadilla en el paraíso'.

"No quiero que quede que por mi parte no ha habido un intento", insistía. "Mi familia ha pasado muchos altibajos, pero lo que yo te digo es que yo por mi parte si intento tener relación con todos y no aferrarme al pasado y a los errores que hayan hecho antes las personas de mi familia", sentenciaba.