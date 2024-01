Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, se sentó anoche en 'De Viernes' para hablar de su dura infancia. El actor tuvo que convivir con la mediática separación de sus padres.

"Mi infancia fue difícil, no es feliz. Una infancia bajo el foco mediático subyugada a toda la prensa que se podía hacer en ese momento de mi madre, de mi padre, de la separación entre ambos, esta separación tan mediática y dramática que tuvieron los dos", relata el protagonista de 'Toy Boy'.

El hijo de la modelo, ahora concursante de 'El Desafío', cuenta cómo empezó a tomar antidepresivos con sólo 7 años: "En el colegio me hacían bullying, tenía un cierto maltrato psicológico por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que he podido ver de mi madre".

"Un niño es pequeño, pero entiende las cosas, las opiniones que podían tener los otros niños. Insultos muy fuertes a mi madre y a mi también, hijo de tal…tu madre es una tal…", argumenta.

Además, cuenta cómo sus padres comenzaron a "ayudarle a salir de ese estado de oscuridad" cuando comenzó a ir al psicólogo.

Por último, el actor se ha sincerado desvelando que se autolesionaba: "Las autolesiones vienen cuando yo era consciente de que me estaba autolesionando, cuando eres más niño no eres consciente".