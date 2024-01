Bruno de los Mozos de Arousa se ha convertido en uno de los grandes fichajes de 'Bailando con las estrellas', el nuevo programa que Telecinco ha estrenado con bastante éxito este fin de semana. Con motivo de esta incorporación, los gallegos han vuelto a visitar el programa de Emma García, para charlar sobre su paso por este concurso de baile.

"Triunfando en ‘Reacción en cadena’, nos tienen ahí pegados con Ion Aramendi todos los días. Y de repente coge Bruno y se planta en una pista de baile", comentaba Emma García al recibirles en plató.

"Qué necesidad tenía yo de meterme en ese jardín, si es verdad", apostillaba Bruno. "Hay mucho que mejorar, pero también que practica", aseveraba Emma García después de ver el baile de Bruno en su primera gala de ‘Bailando con las estrellas’.

"Nosotros veíamos que estaba super nervioso y no era para menos, el estreno de un programa en directo de baile", le comentaba Raúl al ver el estreno de su compañero en el nuevo programa de Telecinco.

Emma García quiso saber como se están organizando ahora y no perder el foco en 'Reacción en cadena', ya que los gallegos son los grandes favoritos y se han convertido en los concursantes imbatibles del programa. "Ellos me ayudan encajando los horarios porque ahora tenemos ‘Reacción en cadena’ y ensayar el baile de la semana", desvelaba Bruno.

"Yo me lo estoy tomando en serio, vamos tres días a bailar. Y Marta mi pareja, mi bailarina me mete caña porque es una chica muy perfeccionista y le gusta que las cosas salgan bien. A mí al principio me daba pena porque decía le podría haber tocado alguien que baile mejor y ella se luzca más, pero bueno ahora vamos tirando", explicaba el concursante.

"Es el primer programa eh. Vamos a dejarlo claro. En ‘Reacción en cadena’ el primer programa también estaríais nerviosos", remarcaba la presentadora. "Ayer era el primer programa y no nos íbamos a poner como el Circo del Sol a hacer piruetas", defendía Bruno. "Bueno en el último igual tampoco, vamos a ir con las expectativas justas", le espetaba Emma García sin pudor.