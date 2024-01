El día de Reyes culminó en Antena 3 con una entrega especial de 'Pasapalabra'. El programa reunió a cuatro de sus pesos pesados en un programa que supuso el regreso de Orestes Barbero, Pablo Díaz y Luis de Lama y Javier Dávila. Estos cuatro grandes vencedores del concurso se reencontraron en esta emisión que dejó grandes momentos.

Orestes, que se enfrentó Javier Dávila en la primera semifinal, se mostró muy emocionado, pues no pisaba el plató desde su derrota ante Rafa Castaño el pasado 16 de marzo de 2023."Contentísimo de estar aquí otra vez, agradecer también a los compañeros y quería mandar un abrazo muy especial, por esta ocasión, a todas las amistades que se hacen al hilo de los concursos", comenzaba diciendo antes de empezar el Rosco.

Quiso aprovechar su vuelta al concurso para mandar un emotivo mensaje a algunos de sus compañeros y acordarse de las grandes amistades que hizo en el concurso. "A Javier, a Pablo, a Luis, que les quiero mucho. Y en especial quería mandar un abrazo grande a Jero y a Nacho Mangut. Son de esta gente que están ahí, siempre en el corazón. Y nada, el honor de competir contra Javier me tiene embelesado. Espero que no me despiste mucho", terminaba diciendo antes de enfrentarse a la prueba final.

Hubo algo que llamó mucho la atención de los espectadores y es que en sus palabras no hubo hueco para Rafa Castaño. El burgalés no se acordó del sevillano con el que compartió un montón de programas y con el que, hace unos meses, aseguraba tener una buena relación tras su derrota.

"A Rafa ni le nombra" o "¿qué pasó entre Orestes y Rafa?", fueron algunos de los mensajes que se vieron en 'X'.

A Rafa ni lo nombra #PasapalabraCampeones — Maxine Caulfield (@MaXIsStranger) 6 de enero de 2024

Q pasó entre Orestes y Rafa? #PasapalabraCampeones — OT adicto (@OTadicto2001) 6 de enero de 2024

Orestes sudando de mandar un saludo a Rafa, excluyéndolo de sus amistades. Y no me extraña.#PasapalabraCampeones — pablo | 💿🐱 (@pablo_xareras) 6 de enero de 2024

El programa terminó con la victoria de Orestes, que se impuso a Javier Dávila en un vibrante duelo y logró convertirse en el primer semifinalista del especial 'Noche de campeones'.