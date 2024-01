LaSexta ha anunciado en las últimas horas que la quinta temporada del programa "Lo de Évole" dará el pistoletazo de salida el próximo domingo, 21 de enero de 2024, con una entrevista a C.Tangana justo un día antes de que se estrene en Movistar Plus+ el documental sobre 'El Madrileño' titulado 'Esta ambición desmedida', después de pasar, primero por el Festival de San Sebastián y luego por las salas de cine.

Para comunicar la fecha del estreno, el formato de Jordi Évole ha lanzado una promo en sus redes sociales en la que se ve al presentador catalán y a C. Tangana cantando 'Ateo', uno de los grandes éxitos del artista.

Hace una semana, una primera promo mostraba al también codirector de Producciones del Barrio en un vídeo en redes sociales, pidiéndole al "Señor" tener un entrevistado "que no sea polémico, que le guste a todo el mundo, que sea transversal, que haya hecho un documental hace poco...", en clara alusión al polémico cierre de la cuarta temporada de "Lo de Évole", antes de las fiestas navideñas, en el que tuvo como protagonista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, un documental titulado "No me llame Ternera", que, al igual que la producción de Pucho, también fue estrenado en el festival donostiarra de cine el pasado mes de septiembre.

Volviendo al anuncio, de repente, como si de una aparición divina se tratase, se le presenta a su lado C. Tangana, quien le pregunta: "Jordi, ¿me estabas llamando?", a lo que éste le responde: "¡Nooo!, estaba pensando en David Bisbal"; "Yo me estoy dejando los rizos", le contesta El Madrileño, que desaparece, tras un chasquido de dedos del presentador.

"Sabíamos que habia ganas de C. Tangana… pero no tantas: más de 800.000 visualizaciones en X en solo 12 horas. Una expectación desmedida “Me han preguntao' la prensa 'Puchito ¿cuál e' la maña?' Sin cantar ni afinar Pa' que me escuche to'a España”, comenta Évole en el tuit de la promo.

El elenco de personajes elegidos por Évole para protagonizar este espacio de entrevistas de LaSexta siempre ha sido jugoso para el espectador, una nómina a la que se une el controvertido músico que ha cerrado el año 2023 con dos potentes proyectos audiovisuales, - el más reciente ese documental presentado en San Sebastián- más allá de su propio protagonismo, tanto encima de los escenarios como en su rol de imagen de su propia marca. Creaciones que han logrado los aplausos de crítica, público y sector, y con los que Pucho ha sobrepasado su dimensión de artista.

El éxito internacional de 'Oliveira dos cen anos'

“Estoy que no quepo en mí de orgullo". Fue la frase que el escritor vigués Pedro Feijóo desveló haberle confesado C. Tangana cuando éste le enseñó el resultado final del videoclip del himno del centenario del Celta. Lo cuenta a FARO en el relato sobre la colaboración que, entre otros, el autor de "Nadie contará la verdad" mantuvo con Pucho para realizar un trabajo de inmersión serio y profundo en la historia y la tradición no solo del club, sino de la ciudad de Vigo y de su cultura.

Su colosal producción tuvo la mejor recompensa: la del celtismo que enseguida asimiló la letra y la melodía para entonar la canción en los partidos del Celta en su estadio. "Oliveira dos cen anos" no solo puso la piel de gallina en VIgo y en Balaídos. También en el resto de Galicia, en España y más allá de sus fronteras.

Por ejemplo, la revista 'Rolling Stone' incluyó la composición en su listado de 100 canciones que marcaron el año 2023, nada menos que ocupando la quinta plaza del ranking.

Antes, la obra maestra de Antón Álvarez logró el Premio de Bronce por la producción audiovisual y musical concedido por el Eurobest Festival of Creativity, uno de los certámenes publicitarios más importantes a nivel mundial en el que se premia la "excelencia creativa"; y el 'Premio Paraugas' a la 'Mejor Estrategia Global de Comunicación" que entrega el Cluster de Comunicación de Galicia y que tienen como objetivo destacar "la pluralidad y fortaleza" de un sector económico estratégico para la comunidad gallega premiando a los proyectos publicitarios y de comunicación más innovadores, creativos y de mayor impacto positivo.

A esto se suma el número de reproducciones que el tema sigue sumando en plataformas musicales y audiovisuales, como Youtube, donde alcanza más de 3 millones 200 mil visualizaciones. Por no hablar de la reseña de 'The New York Times', donde cada semana, varios críticos de música del rotativo americano elaboran una lista de las diez canciones más importantes a nivel global. En uno de esos 'top ten' de 2023 aparecía la composición "Oliveira dos cen anos".

Otro periódico, este inglés, dedicaba un artículo al himno quince días después de estrenarse. 'The Guardian', uno de los principales medios de comunicación a nivel mundial, hacía un análisis del tema en el que elogió su emotiva fuerza artística y su capacidad para conectar con la audiencia, destacando que podría ser "el himno de fútbol artísticamente más ambicioso de todos los tiempos".

El último guiño internacional que recibió esta canción nos traslada al Rally Dakar, una de las pruebas deportivas de motor más duras del mundo. Pues bien, una promoción musical del evento recuerda mucho a algunas partes del himno, tanto así que muchos celtistas bromearon en X, acusando a la organización de plagiar la canción, algo de lo que también se hizo eco el club vigués en sus redes sociales.

Además de la cita con Évole de este próximo domingo a las 21.30 horas en LaSexta, y del estreno en Movistar+ de "Esta ambición desmedida" al día siguiente, otra de las fechas marcadas en el calendario de Antón Álvarez es la gala de los premios Goya 2024. Y es que ese viaje audiovisual que sigue al artista durante más de cuatro años de giras, producido por Little Spain, firma de la que forman parte el mismo C. Tangana, Cristina Trenas, Rogelio González y Santos Bacana, está nominado al Mejor documental del año. La cita para esta 38 edición, que tendrá lugar en Valladolid, será el próximo 10 de febrero.