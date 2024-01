María Patiño y Carlota Corredera llevan un tiempo apartadas de la televisón. El adiós de 'Sálvame' las apartó a ambas de la pequeña pantallas, aunque una lo hizo antes que la otra. La de Vigo lleva más de un año alejada de los focos, sobre todo después del documental de Rocío Carrasco, que marcó un antes y un después en su carrera. Pero la televisión las unió y ambas forjaron una bonita amistad, o eso es lo que parecía.

La presentadora de 'Socialité' fue la última invitada de 'Superlativas', el podcast de Carlota Corredera en el que la gallega protagoniza una de sus entrevistas más íntimas y personales. María Patiño se ha sincerado sobre su enfermadad, sobre el final de 'Sálvame' y sobre los altibajos que ha experimentado en su relación con la de Vigo, que cambió a raíz del estreno del documental de Rocío Carrasco.

"No pretendo convencer a nadie, pero no logro entender por qué no se llegan a escuchar, y eso me ha impactado", destacó la invitada mientras hablaban de feminismo y del caso de Rocío Carrasco. "Mi avance o mi manera de ir modificando mi idea respecto a Rocío fue tan simple como leer, escuchar, revolverme, autocriticarme. Y, a partir de ahí, cambié de opinión", añadió.

"Hace falta un poco de pedagogía a la hora de explicar estas cosas, porque a mí me costó", sostuvo María Patiño. "Hay veces que te sientes cuestionada y te rebelas, porque 'quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada'".

"Yo recuerdo tener una distancia contigo y hasta me molestaba tu presencia porque era 'ya viene aquí la lista de la clase'", confesó Patiño. "Me sentía cuestionada por ti. ¿Esta señora quién es para decirme que tengo una educación machista?", rememoró. "Por eso hay veces que hay que bajar la cabeza y hay que escuchar".

Ahora la relación entre ambas es maravillosa, María Patiño y Carlota Corredera protagonizaron un momento de lo más emotivo en el podcast de 'Superlativas' cuando se confesaron los orgullosas que se sienten la una de la otra.