Jorge Javier ha vuelto a desaparecer de la televisión tras la cancelación fulminante de 'Cuentos chinos'. El programa, que comenzó en septiembre, supuso el regreso del presentador tras su baja por enfermedad y la inesperada cancelación de 'Sálvame', pero su presencia en la pequeña pantalla duró bien poco. En concreto tres semanas.

Desde entonces nada se ha sabido de él en Telecinco y son muchos los que se preguntan si regresará para ponerse al frente de alguno de los programas que la cadena tiene previsto para el próximo año y parece que la idea es que eso ocurra. Tras el fracaso de 'Cuentos chinos', se pactó que el presentador, que tiene contrato de cadena vigente por más de un año, regresaría en primavera con la vuelta de ‘Supervivientes'.

El presentador solo ha vuelto a situarse en el foco mediático la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez donde ejerció de maestro de ceremonias, pero ahora ha decidido romper su silencio en la revista 'Lecturas' en la que ha hablado como nunca antes sobre su vida tras la cancelación de 'Sálvame' y 'Cuentos chinos'.

"No he estado escondido ni nada de eso", ha comenzado explicando. "A veces hay que parar", ha sentenciado. "El cuerpo y la mente te envían señales, y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero".

"En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé", ha dejado claro, explicando que entre sus planes no está una vuelta inmediata a la televisión.

"Para algunos siempre estaré a dos fracasos de ser un juguete roto", ha comentado mientras anuncia que le queda todavía mucha guerra que dar. "He hecho terapia para aceptar la tristeza", ha confesado.