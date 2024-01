Que a Jesús Calleja le encanta el riesgo es algo sabido para la audiencia. El presentador de televisión saltó a la fama después de crear un formato con el que consiguió enganchar a los espectadores de Cuatro -e incluso atraerlos a la cadena- a base de aventuras y adrenalina.

Tras años cruzando senderos, subiendo y bajando montañas y llevando en su mochila a algunos de los personajes más célebres de este país, lo más normal es que, en algún momento algún pequeño percance sorprendiera a Calleja.

El presentador ha pasado por quirófano para someterse a una operación de rodilla que por suette ha salido bien. Jesús Calleja ha querido compartir esta buena noticia con sus seguidores, a los que también ha mostrado con humor los efectos secundarios tras ser intervenido quirúrgicamente.

"Prueba superada, operación de rodilla impecable a manos del Dr. Monllau y su equipo (era muy poca cosa) ahora rehabilitación express con mis amigos fisios. Hasta para operarse hay que tener actitud y el humor ayuda mucho...", escribía junto a la publicación el célebre presentador. Sin embargo, el motivo por el que este vídeo se ha hecho viral ha sido su cómico discurso fruto de la anestesia.

Calleja se despertó con "una buena castaña" encima que le impedía las cosas más básicas: "Quiero enfocar y no me sale". Posteriormente, una vez había recuperado la conciencia, volvió a su ser: "Ya he recuperado la consciencia y dejo de decir bobadas porque cuando te meten la anestesia en el quirófano dices bobadas. Luego está este ser ser en el quirófano siempre me hace reir y hemos pasado una risa cinco minutos antes de la operación que no podía. Si vais a quirófano intentad reiros. Pues mira, a la que tenga que venir, que venga".

Calleja quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que todo había salido bien: "En quince días calculo que ya estoy a full, a saco"

La última invitada del programa no ha dejado a nadie indiferente. Jenni Hermoso dio el salto de las campanadas a Planeta Calleja y dejó unas cuantas revelaciones que han dado un vuelco al mundo mediático.

A pesar de que el programa aún no se ha estrenado, ya que verá la luz el próximo lunes a las 22.50 horas, han salido algunas declaraciones a la luz, como estas sobre las concentraciones y Jorge Vilda: "Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras".

Tanto es así que cuando las jugadoras salían a hacer compras, asegura Hermoso que a su vueltal "les esperaba y les preguntaba qué llevábamos en la bolsa".