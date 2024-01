Después de confesar durante muchos meses que se estaba sometiendo a tratamientos para quedarse de nuevo embarazada, Fani Carbajo ha anunciado a través de sus redes sociales que, por fin, su sueño se ha hecho realidad. Muy enamorada de su chico, Fran, ahora ambos viven un momento de lo más feliz con esta maravillosa noticia.

"No sé cómo describir ahora mismo cómo me siento" confesaba la colaboradora de televisión: "Son tantas emociones juntas, estoy contenta, entusiasmada, increíblemente" añadía.

Eso sí, Fani no ha querido pasar por alto explicar lo duro que ha sido este proceso: "Es un proceso bastante duro, que hay que vivir, en el que como he repetido en millones de ocasiones nos tenemos que sentir apoyadas, queridas y escuchadas, en ningún caso cuestionadas".

Un texto en el que también ha tenido palabras para Fran: "Te amo y te quiero con locura @franbenito13, llegaste a mi vida en el momento indicado, ahora estamos juntos, experimentando una nueva etapa de nuestra vida... si la gente supiera lo feliz que me haces, eres la persona indicada y no me quiero separar de ti".

De lo más enamorada, Fani se ha deshecho en elogios hablando de su pareja tras anunciar esta bonita noticia: "Gracias por no separarte de mí en ningún momento, por cuidarme, quererme, ayudarme en todo, estar en los momentos más difíciles,caminando conmigo de la mano como buen equipo que somos, gracias por tu paciencia y comprensión... Gracias por amarme como amas".