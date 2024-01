TVE estrenó este jueves 'Bake off: famosos al horno', el nuevo reality culinario que supone el regreso a la televisión de Rocío Carrasco y su primera aparición en un programa de este tipo. El estreno del primer programa ha cautivado a los espectadores, que han alabado un casting entre el que se encuentran rostros como Terelu Campos, Blas Cantó, Alba Carillo o Yolanda Ramos entre otros.

La amistad entre Rocío Carrasco y Terelu Campos es conocida por el público desde hace años, por eso no ha sorprendido el divertido momento que han protagonizado, también junto a Alba Carrillo, en esta primera entrega del programa.

"Terelu es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad", confesó divertida la hija de Rocío Jurado mientras le aseguraba a la presentadora que a ella le gusta mucho cocinar.

"Oye, a mí nunca me has hecho de comer", le reprochó entonces Terelu Campos. "Porque te he dicho 1.500 veces que vinieras a mi casa”, respondía Carrasco elevando algo la voz. “La que te ha hecho de comer toda la vida he sido yo”, espetaba la hija de María Teresa Campos.

“Pues a mí, sí que me ha cocinado”, echaba leña en el fuego Alba Carrillo, otra de las grandes amigas televisivas de Rocío Carrasco. "Mira la otra. Pues es una cerdita”, dijo Terelu.

"Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto”, espetaba entonces la modelo. "¿Está en standby nuestra relación?”, preguntaba sorprendida Rocío Carrasco. “Yo no me caso con nadie”, concluyó Alba Carrillo.

Así será 'Bake off: famosos al horno'

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios que les presenta el programa. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la repostera Eva Arguiñano y el pastelero internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la 'Prueba de autor', en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la 'Prueba fantasía', donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la' Prueba técnica', donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.