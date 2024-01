En el programa de este miércoles 'Y ahora Sonsoles' se trasladaba hasta Sevilla de la mano de la reportera Pepa Romero para tratar de intervenir en un conflicto entre la dueña de un bar y un vecino que le está dificultando mucho el éxito de su negocio.

Mientras la reportera hablaba en plena calle con Simone, la dueña del bar, el vecino hablaba desde la terraza de su casa, quejándose de los ruidos que no le dejan dormir, ella aseguraba que él pega manguerazos a sus clientes consiguiendo que nadie asista a su negocio por las noches perdiendo dinero.

"Pepa te tienes que quedar para medir los decibelios", le espetaba entonces Sonsoles Ónega a su reportera para que comprobara el ruido que hace realmente el establecimiento. "No pongas carita de no, ¿Cómo que no?", replicaba la presentadora al ver su reacción. "Horas extra", soltaba entonces Pepa Romero sin pudor.

"Pepa te vas a quedar. Vas a ir donde Agustín y desde casa de Agustín. Te vamos a mandar un cacharro de esos para medir los decibelios y mañana lo discutimos, ¿te parece Pepa?", insistía Sonsoles. "¡Ya hablamos de las horas extras! Leñe, que a ti te tenía por entregada coño."

"Oye parad, no me amenacéis", reaccionaba Pepa Romero tras escuchar a Sonsoles y Miguel Lago. "Te quedas y ahora te llama Luisa de producción y lo habláis. Es que es un temazo y si no van a ir otros, te quedas Pepa", sentenciaba Sonsoles Ónega.