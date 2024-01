'La isla de las tentaciones' ha vuelto a Telecinco. La cadena ha estrenado la séptima edición del programa con grandes novedades que ya ha cautivado a los espectadores. Las luces de la tentación han cambiado, los solteros han llegado dándolo todo y las parejas parecen estar dispuestas a demostrar que lo suyo es de verdad.

El primer programa ya ha tenido llantos, discusiones y un momento histórico que ha marcado el arranque de esta nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'.

En la primera noche en la villa los chicos disfrutaron de su primera noche de la compañía de las solteras, mientras que sus novias pasaban ese primer día solas. Allí, las cinco protagonistas presenciaron cómo la luz de la tentación, ahora única y con los colores de un semáforo que marcaban los tres niveles de límites sobrepasados, se encendía por primera vez.

En el primer reencuentro con sus parejas, Alba Casillas, la prima del futbolista que es una de las protagonistas de esta edición, quiso dejar claro a su novio que creía que esa luz se había encendido por él. Una acusación que no le sentó nada bien a Rober que no disimuló su malestar.

"Sé que no lo está pasando muy bien por las caras que pone", dijo la influencer. "'La isla a mí me ha superado y, por mi parte, voy a abandonar", anunciaba entonces Rober, dejando boquiabierta a Sandra Barneda y a muchos de los presentes.

Rober se ha visto superado por la experiencia y pide ABANDONAR #LaIslaDeLasTentaciones1 😱



🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sEWh2uaBfk — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 10 de enero de 2024

Unas declaraciones en las que el novio de Alba Casillas anunciaba que abandonaba 'La isla de las tentaciones' a los dos días de empezar. Un récord histórico en el programa, pues es la primera vez que una pareja se va tan pronto.

A las pocas horas de que se conociera su salida, Alba Casilla reaparecía en ‘Tentaciones After Show’ desvelado los detalles de lo que ocurrió verdaderamente ese día. "En ese momento yo no estaba entendiendo nada. Si digo que me quiero quedar voy a parecer una mala novia porque él no está bien”, aseguró.

"Dice que él sabe que quiere estar conmigo y que no tiene que demostrar a nadie y que se quiere ir conmigo. Que me parece estupendo, pero habíamos ido ahí por algo”, comentó.

"Como lo vi tan agobiado y no sabía qué había pasado… Digo lo mismo había tenido una traca allí o yo qué sé…”, explicó. “También tenía un poco de miedo que luego me juzgase por el hecho de que él decidiese irse y que dé la sensación de que yo me quiera quedar en el programa en vez de irme con mi pareja que es a la que quiero."

Llega una nueva pareja

La primera entrega del programa concluyó con el inesperado abandono de Alba y Rober, convirtiéndose así en la primera pareja en abandonar 'La isla de las tentaciones' a las pocas horas de arrancar su andadura en el reality de Telecinco.

El programa ya ha desvelado el nombre de la pareja que llegará para sustituirles. Álex y Marieta llegarán a 'La isla de las tentaciones' para revolucionar las dos Villas y ocupar el breve lugar de la prima de Iker Casillas y su novio.