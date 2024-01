Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya superan el millón de euros de bote desde que iniciaron su participación en el concurso de las tardes de Mediaset.

Arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. En cada programa demuestran su gran compatibilidad en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

Desde su llegada al programa han conseguido batir todos los récords e incluso han hecho que el programa se saltara sus propias normas logrando acumular 155.000 euros, 5.000 más de lo que el formato pone en juego cada día.

Cada tarde ofrecen a los espectadores del programa la dosis de tensión justa hasta que terminan acumulando cada vez más dinero. Son los grandes vencedores de 'Reacción en cadena'. Ahora su éxito dará el salto a otro de los programas de la cadena.

Tal y como avanzaba en exclusiva 'Algo Pasa TV', Bruno Vila, hace unos días, uno de los Mozos de Arousa formará parte del casting de 'Bailando con las estrellas', el nuevo reality que está a punto de llegar a Telecinco en el que varios rostros conocidos demostrarán sus dotes en el baile de la mano de diversos coreógrafos profesionales. Así lo confirmaba este mismo miércoles la cadena de Mediaset.

En su vídeo de presentación, el Mozo de Arousa se declara arrítmico, aunque eso no le quita las ganas de darlo todo en el programa: “A poco que mejore, ya es una evolución de la leche. Me da miedo, me da vértigo, pero vamos a ello”, explicaba él. Bruno Vila no tiene problema en enfrentarse a sus temores para crecer: “Si tienes miedo a bailar, tienes que salir a la pista”, declara, poco antes de embarcarse en su nuevo reto televisivo.

¿A qué se dedicaba Bruno antes de dar el salto a la pequeña pantalla? El Mozo de Arousa, tal y como explicó en una de las entregas del concurso de palabras, se encontraba en cuarto de derecho, aunque había tenido que aparcar sus estudios para poder dedicarse de lleno al concurso en el que triunfa junto a sus dos amigos, y que también forman parte de la asociación ‘Arousa Moza’, donde organizan actividades culturales para jóvenes de su Vilagarcía natal. Además, en uno de los programas, se declaró fan de los podcast y de Isabel Pantoja, además de celebrar su recién sacado carné de conducir.

Once de trece concursantes confirmados

Confirmado oficialmente por Telecinco, Bruno Vila se suma así a la lista de concursantes confirmados como el undécimo de los trece que participarán en este programa después de Miguel Torres, Ágatha Ruiz de la Prada, Elena Tablada, Mala Rodríguez, Adrián Lastra, Sheila Casas, Athenea Pérez, Josie, María Isabel y el excéltico José Manuel Pinto.