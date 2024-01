Lydia Lozano está de vuelta. La periodista, que siempre ha sido una de las colaboradoras más queridas de la televisión, ha regresado a la pequeña pantalla tras la cancelación de 'Sálvame' y el éxito de 'Sálvese quien pueda'.

Está siendo una de las grandes protagonistas del docu-reality. Las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en Miami para encontrar trabajo y las idas y venidas con algunos de sus compañeros, lo han convertido en una de las colaboradoras más aclamadas.

Las súplicas de sus seguidores han sido escuchadas y Lydia Lozano ha regresado a la televisión. La veterana periodista cerró su fichaje por ‘Mañaneros’, el magacín matinal de La 1 de TVE que presenta Jaime Cantizano, pero su presencia en el programa ha durado apenas unas semanas, ya que ha sufrido un importante revés de salud que le va a obligar a apartarse de la pequeña pantalla.

Lydia Lozano ha sido atrapada por la ola de virus que está arrasando en España y se encuentra en la fase más crítica de los síntomas. "Con esta tos te puedo decir cómo estoy. Estoy fatal, horrible", comenzaba explicando en su conexión telefónica con el programa.

"El martes ya tenía una tos… Y fue llegar a casa y tener un frío y un mal cuerpo que me di una ducha ardiendo y ahí ya caí. Me he hecho la prueba del covid y de la gripe A, pero la gripe que tengo no la he pasado en mi vida. El dolor de cuerpo, de garganta, vómitos… Es que lo tengo todo. Estoy entre el cuarto de baño y la cama", ha detallado.

En cuanto se recupere, 'Mañaneros' volverá a contar con la presencia de Lydia Lozano entre sus tertulianos.