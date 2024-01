'Bailando con las estrellas', el nuevo talent show de Telecinco, está a punto de estrenarse. La cadena ya ha anunciado que el próximo sábado 13 de enero a las 22:00 horas podremos a una larga lista de famosos dándolo todo en la pista de baile.

A pocos días de su estreno, Telecinco ha confirmado a otro de sus concursantes. José Manuel Pinto, exportero de fútbol y productor musical, se une a la lista de concursantes confirmados de ‘Bailando con las estrellas.'

"No tengo experiencia en el mundo del baile, para mí es un reto y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos esos estilos de baile”, explica el exdeportista en su vídeo de presentación.

“Todos los deportistas de élite tenemos esa faceta de velocidad, coordinación, agilidad y concentración”, añade dejando claro que su experiencia futbolística puede ser de gran ayuda en esta nueva aventura televisiva.

Pinto pasó al Celta de Vigo, donde estuvo entre 1998 y 2008 y donde dejó una gran huella. Tras abandonar el mundo del fútbol, se estrenó como productor y compositor musical, trabajando con artistas de fama internacional como CNCO y Orishas, o artistas españoles de la talla de Chenoa o Ruth Lorenzo. Y ahora quiere seguir ampliando horizontes en el mundo del baile, donde promete darlo todo.