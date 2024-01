'Espejo Público' comenzó la semana anunciando su nuevo fichaje. Susanna Griso comunicó a los espectadores que un colaborador "de categoría top" pasará a formar parte de los tertulianos del programa de Antena 3.

Después de un año sin aparecer en televisión, Toni Cantó regresa a la pequeña pantalla para acompañar a Susanna Griso y a sus colaboradores en las tertulias. Un reto que afronta con "ilusión" y que compaginará con su trabajo en Valencia.

"Prefiero que se refieran a mí como actor. Es con lo que más me siento identificado. Ahora, de hecho, hay veces que recuerdo la etapa política y la veo tan alejada en tan poquito tiempo que incluso me parece mentira que hubiera estado allí", ha explicado en su presentación.

"Estoy bien. Muy ilusionado. Siempre me he sentido muy cómodo cuando he venido aquí. Y además he estado viendo la lista de colaboradores y son estupendos. Espero estar a la altura", ha dicho con ilusión.

Con el currículum de Toni Cantó igual es el principio del fin de Espejo Público — Aly G.G. (@aly8283) 8 de enero de 2024

Lo que me faltaba por ver,TONI CANTO de colaborador en espejo publico — nuria pascual perez (@lamevaterra) 8 de enero de 2024

Espejo público ficha a Toni Cantó por qué la ideología muy de derechas la tenían poco representada.

El resto de colaboradores tienen cara de estar actualizando el currículum. #8eneroesp — IvanSer (@ivanserran) 8 de enero de 2024

Las redes no han tardado en reaccionar a este nuevo fichaje de Antena 3. Una incorporación que parece no haberle hecho demasiada ilusión a los espectadores de 'Espejo Público.' "Lo que me faltaba por ver", "el principio del fin de 'Espejo Público'" han sido algunos de los comentarios que se han visto en 'X'.