Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Lleva años trabajando en televisión ofreciendo todo tipo de recetas sencillas y económicas que cada día cautivan a un montón de espectadores. Pero no solo es su cocinado lo que cautiva a la audiencia. Su espontaneidad le ha convertido en uno de los chefs más queridos.

En todos sus programas comparte con sus seguidores todo tipo de anécdotas, chistes o reflexiones personales y hace unos días quiso hacer un viaje al pasado para recordar sus comienzos en el mundo de la hostelería.

"Hubo una crisis importante a finales de los 80. Bajó mucho el trabajo cuando nosotros trabajábamos mucho y bien. Pero bueno, años maravillosos”, repasaba. En esos años también recibió una estrella Michelin, que al poco tiempo le fue retirada. La explicación a esta decisión, el cocinero la tiene muy clara.

“Me dieron una estrella Michelin. Parece que entonces trabajábamos mejor que ahora… Luego me pusieron en la tele y me la quitaron”, espetaba de repente, dando a entender que su programa de televisión fue el motivo por el que le retiraron el galardón.