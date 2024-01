Malena Gracia fue una de las invitadas de 'De viernes' anoche. La actriz fue noticia esta semana por haber sido expulsada del velatorio de Arévalo por el hijo del cómico. "Esa mujer no pinta nada", llegó a decir.

Malena asegura sentirse "muy triste" con lo ocurrido: "Me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio". Además, argumenta que se fue del lugar por respeto a Arévalo, pero no entiende haber sufrido "una campaña de desprestigio". "Su hijo nunca me ha querido, se puso a hacerme burlas", afirmó.

"Me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco, le vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él sí le dejaron entrar. No entiendo esa inquina hacia mí hasta el día que muere su padre. Nunca le gustó que saliera con él", comenta. "Solo quería darle un beso y decirle adiós como se merecía, y como yo me merecía", afirmaba entre lágrimas.