Paco Arévalo ha fallecido a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia. El humorista ha sido hallado muerto este miércoles por la tarde en su vivienda tras encontrarse indispuesto varios días. Concretamente, y tal como confirma la revista 'Semana', ha sido su hijo el que lo ha encontrado sin vida en su casa de Valencia. Fuentes cercanas a la familia del fallecido han explicado que la causa del fallecimiento todavía no se conoce, aunque llevaba varios días "mareado y sin ganas de nada". De hecho, su hijo ha señalado que padeció "gripe o Covid".

"Fui a llevarle un zumo de naranja y a preguntarle qué tal se encontraba y ya no me contestaba. Encendí la luz y vi que ya nos había dejado", confesó ante las cámaras a la salida del tanatorio hasta donde se han trasladado un sinfín de rostros conocidos.

Una de las ausencias más sonadas fue la de Bertín Osborne. El humorista y el cantante eran grandes amigos y han compartido un montón de momentos juntos. Por ese motivo, 'En boca de todos' se puso en contacto con él para conocer el motivo.

"Yo no he podido estar ahí porque estoy con Covid, metido en la cama. He hablado con Paquito, que es su hijo, y he asumido que es un infarto. Lo tengo claro casi al 90%. Era el candidato perfecto para un infarto porque tenía sobrepeso y no se movía, no hacía nada. Él ha cuidado de su hija, Nuria, y se ha olvidado de él mismo. Elena era quien mantenía la casa en pie. Cuando murió Elena, Paco se fue detrás", explicó.

Según ha contado él mismo, tiene mucha tos y, por precaución, habría decidido no correr el riesgo de contagiar a alguien

"Para mí ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono con él porque yo soy una persona que me cuido mucho, hago deporte... Pero Paco... Su punto de inflexión en la vida fue la muerte de Elena, su mujer, y ahí su vida se vino abajo. Paco se puso en 40 o 50 kilos más de los que debería pesar", explicó. "Yo le dije de todo, que cualquier día le iba a pasar algo e iba a dejar a su familia destrozada... No sabéis cuánto me arrepiento. Yo le dije que tenía que adelgazar, que se operase, que le iba a pasar algo... Él se ha ocupado de todo el mundo menos de él."