TVE ya prepara el estreno de 'El mejor de la historia’, un nuevo programa presentado por Silvia Intxaurrondo que buscará al personaje español favorito de todos los tiempos entre 50 personajes de nuestra historia que se organizan en cinco grupos.

En cada programa se presentarán a los 10 finalistas de cada uno de ellos. A lo largo de seis episodios, el programa propondrá una votación online semanal para elegir entre los dos protagonistas más votados de cada grupo, quienes se enfrentarán en un duelo. En cada una de las emisiones saldrá un finalista, el favorito de la audiencia. En la final competirán los cinco personajes más votados de los programas anteriores.

La cadena ya ha abierto las primeras votaciones y ha dado a conocer la lista de los 50 candidatos entre los que el público tendrá que elegir a la figura más relevante y admirada de nuestra historia.

¿Quién es para los españoles, hoy por hoy, la figura más relevante y admirada de nuestra historia?



La 1 busca a 'El mejor de la historia', un nuevo espacio de entretenimiento presentado por @SIntxaurrondo.

Científicos, artistas, comunicadores, deportistas, políticos o escritores, desde Cristóbal Colón a Rosalía de Castro, pasando por Isabel II, Pablo Picasso, Ramón y Cajal, Amancio Ortega o Fernando Alonso. Rostros actuales y figuras muy relevantes de la historia de España que han dado mucho de que hablar.

Me sigue alucinando la lista de candidatos a mejor español de la historia en el nuevo programa de RTVE.



Mercedes Milá, Emilio Aragón, Julia Otero, Felipe VI...



La persona que elaboró esa lista ha conseguido que casi todo el mundo esté ofendido.

Las bromas no se han hecho esperar y las críticas han señalado que solo se hayan incluido a 10 mujeres entre los 50 rostros propuestos. Algunos también han destacado la ausencia de figuras históricas como El Cid o antiguos reyes como Fernando el Católico, Alfonso X el Sabio, Carlos V así como baluartes de la literatura española como Lope de Vega o Calderón de la Barca. No obstante, RTVE ha señalado que se podrá proponer a personajes que no figuren en la lista.