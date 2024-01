La cancelación de 'Sálvame' apartó de la televisión a algunos de los rostros más icónicos del programa. Tras su salto a Netflix con 'Sálvese quien pueda' algunos de ellos volvieron a la pequeña pantalla a otras cadenas como Lydia Lozano o Terelu Campos, habituales ya de TVE. Otros como Belén Esteban o Kiko Matamoros se han alejado por completo de los focos y las redes sociales o alguna que otra entrevista se han convertido en sus nuevas formas de conectar con sus seguidores.

Kiko Matamoros concedía hace unos días una entrevista a la revista Jot Down, en la que se ha sincerado sobre una de sus grandes ausencias televisivas de los últimos meses. Hace unas semanas que Telecinco emitía el esperado reencuentro de 'Crónicas marcianas' y a muchos les llamó la atención que Kiko Matamoros no fuera uno de los invitados.

Sobre esta ausencia se ha pronunciado en el citado medio y ha destapado el modus operandi de Telecinco. "Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo, pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto. Ya me extrañaba que me llamaran…", ha explicado.

"En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas", ha sentenciado asegurando que, a su parecer, el programa no ha sido tanto con 'Sálvame' sino con su productora, 'La Fábrica de la Tele'.