Son ya muchos años juntos y es un secreto a voces que Jorge Fernández y Joaquín Padilla, cantante de 'La Ruleta de la Suerte', se conocen como la palma de su mano. Es por ello que son podeedores de datos personales mucho más allá de lo profesional y son sabedores de episodios y aspectos que el gran público desconoce.

No obstante, no es habitual que los diálogos entre presentador y músico traten sobre temas que poco tengan que ver con el programa. Sin embargo, en uno de los últimos programas, Jorge Fernández se quedó totalmente descolocado al ver cómo su compañero desvelaba uno de sus mayores secretos.

Todo empezó cuando Padilla le preguntó sobre una canción de Emilia Mernes y dejó en evidencia el bajo conocimiento de Jorge Fernández en ciertos géneros musicales como es en este caso el reggaetón. Para más, lo que parecía que se convertiría en anécdota fue un poco más allá cuando el cantante lanzó un tajante comentario: "Sales poco, macho".

Jorge Fernández, un famoso de vida corriente y tranquila

Ante el comentario del cantante, Jorge no pudo más que reconocer su desconocimiento y su poco gusto por la fiesta en la actualidad: "Tienes razón, no salgo nada". Y es que no es la primera vez que Fernández admite el rechazo que le genera el reggaetón. Recientemente, ya se había manifestado al no disfrutar las canciones en el propio programa: "Es un género que cuanto más escucho, menos me gusta. No me sale fingirlo".

Esta interacción destaca un contraste interesante en la industria del entretenimiento. Mientras muchos presentadores se esfuerzan por mantenerse al día con las tendencias actuales, Fernández ha optado por un enfoque más personal y genuino, manteniendo su preferencia por un estilo de vida más reservado y alejado de las modas pasajeras. Esta decisión no solo refleja su personalidad, sino que también subraya una autenticidad que es rara en la televisión de hoy.

Fernández, quien comenzó su carrera en el modelaje antes de pasar a la televisión, ha sido la cara de "La Ruleta de la Suerte" desde 2006. A lo largo de los años, ha ganado la admiración y el afecto del público por su manera amable y su habilidad para conectar con los participantes y el público. Sin embargo, detrás de las cámaras, Jorge prefiere una vida más tranquila, dedicando tiempo a su familia y sus intereses personales, lejos del bullicio de la vida nocturna y las tendencias musicales contemporáneas.