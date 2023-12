“Las Tanxugueiras dicen que me olvide de lo que gira alrededor”

Yoly Saa es la cantante gallega que podría representar a España en Eurovisión el próximo 11 de mayo en Malmö (Suecia). Después del chasco que nos llevamos con la eliminación en el Benidorm Fest 2022 de Tanxugueiras, todas las esperanzas están puestas en ella. Yoly trabajaba como profesora en Pontevedra y jugaba al fútbol sala, hasta que un día decidió lanzarse y luchar por su verdadera pasión. Empezó cantando en el metro de Madrid y ahora es una de las 16 aspirantes del Benidorm Fest. La joven artista ya tiene un disco, ha compuesto canciones para Malú y Luz Casal y ha colaborado con Andrés Suárez, Nil Moliner y Álex Ubago. Además ha participado en el concurso Dúos increíbles el año pasado. Ahora su objetivo es Eurovisión con el tema ‘No se me olvida’.

–Era profesora en un colegio en Pontevedra y decidió cambiar esa vida por la música. Empezó, además, cantando en el metro de Madrid. ¿Cómo fueron esos inicios?

–Pues la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. No me acababa de hacer feliz la vida que tenía y un día viendo un concierto en YouTube me dije: “¿Y por qué no me voy un par de años a cambiar un poco de aires y ver qué tal el mundo del faranduleo por Madrid?”. Se lo dije a mis padres, estuve un año ahorrando para poder hacer solo eso, y me fui para allá.

–Se dio a conocer al hacer de telonera de Andrés Suárez. ¿Le está agradecida?

–Por supuesto. Andrés es una persona que siempre me ayuda muchísimo. Él también viene de tocar en el metro y de cocinarse su carrera a fuego lento y creo que yo también soy ese tipo de artista. Él sabe lo que cuesta llegar ahí y me consta que siempre está muy dispuesto a ayudar a talentos emergentes o artistas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad como él. En ese sentido es siempre supergeneroso.

–¿Cómo fue el proceso hasta llegar a participar en el Benidorm Fest?

–La verdad es que creo que ha pasado todo tan rápido que no soy muy consciente. Es verdad que ahora pienso en mí como artista y profesional y me veo mucho más madura, pero no sé exactamente qué ha pasado hasta llegar aquí. Tengo un EP, un disco e hicimos Dúos increíbles el año pasado, pero tampoco siento que tenga una carrera tan gigante y todo ha pasado muy rápido, así que no me he parado a pensar cómo he llegado hasta aquí.

–¿Por qué se decidió a participar?

–Me llegó una propuesta por parte de mi equipo y la verdad es que me lo pensé porque tengo un carácter introvertido. Al final decidí lanzarme porque vengo del escenario de Dúos increíbles, con cámaras, y pensé que igual era el momento de madurez perfecto.

–¿Le han dado algún consejo las Tanxugueiras?

–Sí, por supuesto. Estoy hablando con ellas bastante. Sabela sobre todo me ha dicho que me olvide de todo lo que gira alrededor de Benidorm y que me centre en mi canción y en hacer una buena puesta en escena. Me han aconsejado que no me despiste con todo lo que suceda alrededor y en redes. Además me han dicho que intente disfrutarlo, porque es algo que pasa muy pocas veces en la vida... y ahí estamos.

–Se presenta con el tema ‘No se me olvida’. Dice que es una de las mejores canciones que ha compuesto, ¿por qué?

–Porque creo que estoy en un momento profesional mucho más maduro. Las letras tienen consistencia y a nivel producción creo que es todo más sólido. Todo ello hace que los temas vayan siendo mejores.

–He escuchado que tiene una potente puesta en escena, ¿qué me puede contar?

–No puedo contar mucho. Puedo decir que es cierto que llevamos una puesta en escena potente, en la que habrá varios cambios de ritmo al igual que en la canción.

–El día de la final va a incorporar elementos rítmicos que no había usado antes. ¿De qué se trata?

–Sí, para este tema hemos usado percusiones diferentes que nos llevan a pensar en el folk. Hemos grabado con calabazas de Mali y con percusiones canarias que le dan un rollo más celta con el que me siento bastante identificada. Hay melodías que me recuerdan también al folclore gallego, y todo mezclado con el pop. Creo que el resultado al final es muy bueno.

"Es importante llevar un buen tema, que sea diferente, y creo que lo tengo"

–¿Cuál es la receta para ganar el Benidorm Fest?

–Creo que si la supiese lo ganaría. Pienso que hay que llevar una canción en la que confíes mucho, y la puesta en escena y el carisma del artista probablemente son el 70%. Es importante llevar un buen tema, que sea diferente, y creo que lo tengo. Creo que si eres un artista que lo tienes claro a nivel conceptual y visual, el público puede ver no solo algo auditivo sino una experiencia completa.

–Después del chasco con las Tanxugueiras, ya es hora de que una gallega nos represente...

–Sería increíble. Desde luego las Tanxugueiras dejaron el listón muy alto y a mí no me gustaría compararme con ellas porque les tengo muchísimo respeto como personas y como artistas, pero bueno, vamos a intentar que así sea. Y si no es, por lo menos hacer el mejor papel posible.

–¿Cree que tiene posibilidades?

–Es una canción diferente y pienso que todo lo épico funciona muy bien en Eurovisión. Es una apuesta potente porque si no lo fuese, no estaríamos aquí, así que... a ver que pasa en Benidorm.