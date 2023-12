'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2023, dotado con 4.000.000 euros a la serie, se ha convertido en el más 'remolón' de la historia. El número 88008 ha sido el más tardío de la historia y ha sido cantado a las 13.16 horas en el octavo alambre de la novena tabla.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 ha repartido este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios y uno de los agraciados se encontraba en 'Vamos a Ver'. El programa de Joaquín Prat se quedaba de piedra al descubrir que un miembro del equipo se había hecho con el premio.

A la vuelta de publicidad, Joaquín Prat conectaba con la redacción para descubrir que Carmen, la trabajadora de Mediaset, era una de las agraciadas con el 'Gordo'. "Está todavía en shock. Es la primera vez que conozco a alguien a quien le ha tocado el Gordo", anunciaba el presentador.

Una compañera de Telecinco se entera en pleno directo de que le ha tocado #ElGordo de la #LoteríaDeNavidad2023 😍 ¡Felicidades! https://t.co/SaEDqwQCUr — Telecinco (@telecincoes) 22 de diciembre de 2023

Unos minutos después, Carmen se sentaba en el sofá junto a Joaquín visiblemente nerviosa. "Llevo aquí 34 años y jamás he salido delante de una cámara. Estaba en redacción trabajando. Yo creía que nos había tocado el tercero, pero no era así. Mis hermanos me enviaban mensajes para mirar el número de mi madre, que lo compartimos entre los cinco hermanos, y resulta que era el Gordo. ¡Que nos ha tocado!", confesaba.

"¡No me lo puedo creer, nunca me ha tocado nada!", aseguraba al conocer que gracias a ese número se llevaría un premio de 65.600 euros limpios de impuestos a repartir entre sus hermanos.